İzmir'de Gençler Kent Yönetimine Doğrudan Katılıyor - Son Dakika
İzmir'de Gençler Kent Yönetimine Doğrudan Katılıyor

19.02.2026 11:25  Güncelleme: 12:20
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Gençlik Forumu düzenledi. Gençleri doğrudan yerel politika süreçlerine dahil etmeyi hedefleyen buluşmada, sadece görüşler değil somut veri, gözlem ve deneyimler de paylaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor) iş birliğinde, Yerel Gençlik Politikası Programı kapsamında İzmir Yerel Gençlik Forumu Tarihi Bıçakçı Han'da düzenlendi. İzmir'de yaşayan gençlerin kent deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve çözüm önerilerini doğrudan yerel politika süreçlerine dahil etmeyi hedefleyen buluşmada, gençlerin sözü merkeze alındı.

Somut veri, gözlem ve deneyim bir arada

Forum öncesinde, Gençlik Örgütleri Savunuculuk ve Sivil İzleme Programı (GOSSİP) kapsamında gönüllü gençlerden oluşan ekipler tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmet ve çalışmalarına ilişkin izleme, değerlendirme ve raporlama faaliyetleri yürütüldü. Aynı dönemde kent genelinde farklı gençlik gruplarının katılımıyla yerel ihtiyaç analizi gerçekleştirildi. Elde edilen bulgular forum sırasında katılımcılarla paylaşıldı. Böylece tartışmalar, yalnızca görüşlere değil; somut veriye, gözleme ve gençlerin doğrudan deneyimlerine dayandırıldı.

Tematik masalarda hak temelli değerlendirme

Forum kapsamında, "ayrımcılıkla mücadele, barınma hakkı, çalışma hakkı, eğitim hakkı, ifade özgürlüğü, katılım hakkı, örgütlenme özgürlüğü ve sağlık hakkı" başlıklarında tematik yuvarlak masa oturumları düzenlendi. Gençler; ilçe belediye temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek İzmir'de genç olma deneyimini çok boyutlu şekilde ele aldı. Temel sorun alanları ve çözüm önerileri ortak akıl çerçevesinde değerlendirildi, öncelikli politika alanlarına ilişkin görüş ve öneriler kayıt altına alındı.

Yerel Gençlik Politikası Belgesi'ne katkı

Forumda ortaya konulan görüş, öneri ve öncelikler, mart ayında yayımlanması planlanan Yerel Gençlik Politikası Belgesi'nin hazırlanma sürecine temel oluşturdu. Gençlerin sözünün politika metinlerine dönüştüğü bu süreç, kentin geleceğine birlikte yön verme anlayışının önemli bir adımı olarak değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, genç dostu kent vizyonu doğrultusunda, gençlerin ihtiyaç ve deneyimlerini merkeze alan, katılımcı ve sürdürülebilir politika üretim sürecini sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

