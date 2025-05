İzmir\'de "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı" düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından İzmir'de "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı" düzenledi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, "Bir zamanlar kız çocuklarının okula gönderilip gönderilmemesi gündemdeyken bugün bunları aşmış durumdayız. Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak kurulduğumuz günden bu yana kadınların önündeki her türlü engeli kaldırmak için çalıştık" dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından düzenlenen Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı, İzmir İktisat Kongresi Binası'nda yapıldı. Programa; TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, diğer milletvekilleri, vali yardımcıları, belediye başkanları ve partililer katıldı.

"Kadın isterse önce kendini sonra ailesini sonra toplumu değiştirir"

Çalıştay kapsamında açıklamalarda bulunan TBMM Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, "Bugün İzmir'e bir çıkarma yaptık. Bugün teknolojinin dijitalleşmenin ve yapay zekanın etkisiyle değişimin karakteri dahi değişti. Kadın politikaları alanında da pozitif bir değişim içinden geçiyoruz. Her ne kadar fark etmek zor olsa da kadın sorunları yenileniyor. Bu yüzden sürekli bir yenilenme gerekli oluyor. Bir zamanlar kız çocuklarının okula gönderilip gönderilmemesi gündemdeyken bugün bunları aşmış durumdayız. Kadınlar olarak bu değişim ve dönüşüm sürecinden korkmuyoruz. Kadın ve değişim barışıktır. Kadın isterse önce kendini sonra ailesini sonra toplumu değiştirir" ifadelerini kullandı.

"Son 22 yılda kadın erkek fırsat eşitliği, kadın haklarının korunması amacıyla birçok reform yapıldı"

2024 yılı kadın istatistiklerinde ciddi değişimler göründüğünü belirten Erdoğan, "Kadının sesi duyulsun diye emeği görünür olsun diye düşünceleri siyasette, bürokraside yer bulsun diye çıktığımız yolda bir kez daha beraberiz. Özellikle son 22 yılda kadın erkek fırsat eşitliği, kadın haklarının korunması amacıyla birçok reform yapıldı. Bu anlamda kadının iş gücüne katılı gibi pek çok alanda reform yapıldı. Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak kurulduğumuz günden bu yana kadınların önündeki her türlü engeli kaldırmak için çalıştık. Komisyon olarak farkındayız ki eşit ve müreffeh bir toplum olmanın sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın yolu kadın erkek eşitliğinin sağlanmasından geçer. Bugün bunun için yeterli olmasa da önemli adımlar attık. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması toplumun bütünü için bir iyileşme sürecidir. Bizler Türkiye'nin her bir köşesinde kadınlarımızın daha güçlü olduğu bir toplum için mücadele etmeye kararlıyız. Toplumun her kesimini bu mücadelede görmekten mutluluk duyacağız" diye konuştu.

"AK Parti olarak kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü ve görünür olmaları için adımlar attık"

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı kapsamında konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ise, "İzmir'in güçlü kadınları sadece kendi haklarını değil ülke kalkınmasını da omuzlayarak güçlenmeye devam ediyor. İzmir'in kadınları sosyal hayatta ne kadar etkili olduğunu biliyor bununla gurur duyuyoruz. Bu başarılar bireysel olmakla birlikte önemli politikaların da sonucu. Bugün burada kadınların hak ettikleri yere gelmesi için yıllardır verilen mücadeleyi değerlendirmek ve daha güçlü adımlar atmak üzere birlikteyiz. Kadınların güçlenmesi bir tercih değil, kalkınmanın şartıdır. AK Parti olarak kadınlarımızın hayatın her alanında daha güçlü ve görünür olmaları için adımlar attık. Her alanda hayata geçirdiğimiz birçok projeyle kadınlarımızın hayatına dokunduk. Kadınlara yapılan her yatırımın geleceğe yapıldığına yürekten inanıyoruz. Kadını güçlendiren toplum, daha adil daha üretken ve daha huzurludur. İzmir geleceğin de öncüsüdür. Bilimsel gelişmelerde çevre projelerinde sanayide ve siyasette İzmirli kadınların öncü rolünü daha da güçlendirmeye kararlıyız. Biliyoruz ki kadını desteklemem sadece bireyi değil toplumu ayağa kaldırmaktır. Kadının gücü ailenin gücü, ailenin gücü toplumun gücüdür" dedi.

İzmir'de 6 kadın milletvekili var

İzmir kendine özgü kimliği olduğunu vurgulayan İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, "Türkiye'deki kadın milletvekili sayısı 118. İzmir'de 6 kadın milletvekili var. Belediye Meclis üyesi olarak İzmir'de 230 kadın meclis üyemiz var. İzmir'de kadın belediye başkanlarımızın oranı ise yüzde 25. İzmir kadınlarla ilgili olarak ön plana çıkan bir şehir. Biz kadınlarımıza imkanlarımızın sunulmasından mutluyuz" dedi.

Kadının görünür olmasının en önemli yolu ekonomi ve istihdam olduğunu söyleyen İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat ise "Maalesef Türkiye'de yeteri kadar, kadının istihdam katılımını sağlayabilmiş değiliz. Bugün burada cesaretin emeğin ve azmin adı olan sizlerle bir arada olmaktan gurur duyduğumu söylemek için bulunuyorum. Kadın girişimciler sadece iş kurmaz umut inşa eder, istihdam alanı oluşturur ve topluma yön verirler" diye söyledi.

"İzmir'de 200 kadın belediye otobüsü şoförü var"

Çalıştay kapsamında konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şu ifadeleri kullandı:

"Kadınların eşit haklara sahip olması için hem sahada çalışıyoruz hem de geleceğe dönük çalışmalar yürütüyoruz. ESHOT'ta şu anda 200'ün üzerinde kadın şoförümüz var. Eşitliğe Sür projesi kapsamında da birçok kadınımız eğitimlerini sürdürüyor. Kadınların meslek sahibi olması yolunda çok çalışma yapıyoruz." - İZMİR