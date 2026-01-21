Taksici esnafından korsanla mücadelede Başkan Tugay'a teşekkür - Son Dakika
Taksici esnafından korsanla mücadelede Başkan Tugay'a teşekkür

Taksici esnafından korsanla mücadelede Başkan Tugay'a teşekkür
21.01.2026 13:08  Güncelleme: 13:10
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın korsan taşımacılıkla mücadeledeki kararlılığını takdir etti ve esnafın yanında durduğunu belirtti. Tugay'ın açıklamaları, korsan taşımacılığın yasal bir dayanağı olmadığını vurguladı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın korsan taşımacılıkla mücadele konusundaki kararlı duruşunun taksici esnafını rahatlattığını belirterek, "İzmirli bütün taksici esnafım ve şahsım adına Sayın Başkanımıza minnetlerimi sunuyorum" dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılık faaliyetlerine karşı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sergilediği tavrı değerlendirdi. Özkan, Başkan Tugay'ın esnafın sesine kulak veren hassasiyetinin yüreklere su serptiğini ifade etti. UKOME'ye iletilen dilekçelerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay değerlendirmelerde bulunmuş, belediye olarak hukuki zemini bulunmayan hiçbir yapıya onay veremeyeceklerini ifade etmişti. Başkan Tugay: "Söz konusu uygulamanın yasal bir dayanağı yok. Büyükşehir Belediyesi olarak yasal dayanağı olmayan bir oluşuma izin vermemiz mümkün değil" açıklamasında bulunmuştu.

"Geldikleri gibi giderler demiştik"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, kanun ve yönetmeliklere aykırı olduğu tespit edilen taşımacılık faaliyetlerine karşı kayıtsız kalmadığını vurgulayan Özkan, "Malum firmanın sahibi İzmir'e gelerek, topladığı 48 bine yakın imza ile bir algı operasyonu yürütmek istemiştir. Biz o gün kendilerine, 'Burası İzmir; demokrasinin beşiği, ilklerin şehridir. Burada kanun ve yönetmeliklere aykırı herhangi bir şeye geçit verilmez' dedik. Kurtuluş Savaşı ruhuna atıfta bulunarak, 'Geldikleri gibi giderler' demiştik. Sayın Başkanımız Cemil Tugay da bürokratlarına yaptırdığı incelemeler neticesinde bu taşımacılığın kanunlara aykırı olduğunu tespit etmiş; İzmir'de buna müsaade etmeyeceklerini belirterek hukukun yanında durmuş ve esnafımızın sesi olmuştur" diye konuştu.

"Benzer bir mesajı Külliye'den de bekliyoruz"

Cemil Tugay'ın sergilediği duruşun Türkiye genelinde benzer girişimlere sahne olan diğer şehirlere de mesaj niteliği taşıdığını belirten Başkan Özkan, hükümet kanadından da destek beklediklerini dile getirdi. Özkan, şunları söyledi: "Sayın Başkanımızın 'İzmir'de hukuksuzluğa müsaade etmeyiz' mesajının bir benzerini Külliye'den, Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bekliyoruz. Hatırlanacağı üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, 2021 yılında İstanbul'daki bir iftar programında benzer bir firma için 'Herkes işini yapsın, taksici taksiciliğini yapacak, buna geçit yok' diyerek o dönemdeki korsan taşımacılığı sona erdirmişti. Esnafımız, Ankara'dan da aynı kararlılıkta bir ses gelmesini merakla beklemektedir." Başkan Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana esnaf dostu bir tavır sergilediğini de hatırlatan Özkan, araç yaş sınırının 9'dan 12'ye çıkarılması ve ruhsat harçları gibi konularda belediyenin desteğini gördüklerini sözlerine ekledi.

TBMM'ye yasal düzenleme çağrısı

Açıklamasının sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yasal düzenlemelere değinen Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla ilgili yaptırımların artırılması talebini yineledi. Özkan, "TBMM gündemine gelen yeni düzenleme ile korsan taşımacılık yapanların ehliyetlerine ilk seferde 6 ay, tekrarlarında ise katlanarak el konulacağına dair çalışmaların sürdüğünü öğrendik. Bu, bizim İzmir'den dile getirdiğimiz bir talepti. Bu kanun teklifinin meclisten hızla geçerek yaptırımların bir an önce hayata geçirilmesini esnaf camiası olarak bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"UKOME'nin vereceği kararı titizlikle takip edeceğiz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının avukatı Turgay Göller ise, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Öncelikle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kanun ve yönetmeliğe uygun açıklamasını destekliyor ve kendisine teşekkür ediyoruz. Oda olarak, UKOME'nin vereceği kararı titizlikle takip edeceğiz. İstanbul 14. Asliye Mahkemesi'nde görülen yargılama süreci devam etmektedir. Bilirkişilerin talebi üzerine; hakim tarafından ayın 23'ünde yapılması planlanan müzakere ve ara karar tarihi öne çekilmiştir. Dosya, hakim tarafından seçilecek olan ulaşımdan sorumlu bilirkişiye teslim edilecektir. Ardından dosya, eksikliklerin tamamlanması amacıyla Ticaret Hukuku bilirkişisine tevdi edilecektir. Ek rapor alındıktan sonra yargılama süreci devam edecektir" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberlar, Erkan Özkan, Cemil Tugay, Ekonomi, Ulaşım, İzmir, Yerel

Yerel Taksici esnafından korsanla mücadelede Başkan Tugay'a teşekkür

24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Taksici esnafından korsanla mücadelede Başkan Tugay'a teşekkür - Son Dakika
