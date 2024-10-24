İzmir'de Kültür Yolu Festivali'nde Yüksek Sesli Müzik Provası Tepki Çekti - Son Dakika
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İzmir'de Kültür Yolu Festivali'nde Yüksek Sesli Müzik Provası Tepki Çekti

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İzmir'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Gündoğdu Meydanı'nda yapılan yüksek sesli müzik provası, Ankara'daki terör saldırısının ardından tepkilere neden oldu. Festivalin iptal edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmazken, sanatçıların konser vereceği etkinliklerin provası devam ediyor. Terör saldırısında şehit olanların anıldığı günde, yüksek müzik sesi bazı vatandaşları rahatsız etti.

24.10.2024 19:22
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(İZMİR)- İzmir'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahneden yüksek sesle müzik provası yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısının ardından ülke genelinde birçok ilde konser ve eğlence etkinlikleri iptal edilirken Kültür ve Turizm Bakanlığınca 26 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan İzmir Kültür Yolu Festivali'nin iptaline ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Festival kapsamında Bengü, Derya Uluğ, Can Bonomo, Murat Boz, Gazapizm, Fatma Turgut, Ziynet Sali, Ebru Yaşar ve Haluk Levent gibi ünlü sanatçıların konser vereceği Konak ilçesinde bulunan Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev sahnede prova çalışmaları devam ediyor. Terör saldırısı sonucu şehit olan isimlerin toprağı verildiği günde Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahneden yüksek sesle müzik yayını yapılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir vatandaş bariyerlerle çevrili konser alanı içindeki görevlilere seslenerek yüksek sesli müzik yayınından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Öte yandan 5 şehidin ve yaralıların olduğu terör saldırısına ilişkin hiç bir paylaşımın yer almadığı İzmir Kültür Yolu resmi sosyal medya hesabından ise festivale ilişkin "Son 2" diye paylaşım yapıldığı görüldü.

İzmir\'de Kültür Yolu Festivali\'nde Yüksek Sesli Müzik Provası Tepki Çekti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Kültür Yolu Festivali'nde Yüksek Sesli Müzik Provası Tepki Çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kültür Yolu Festivali'nde Yüksek Sesli Müzik Provası Tepki Çekti - Son Dakika
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