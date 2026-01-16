İzmir'de Korsan Taşımacılığa Suç Duyurusu

(İZMİR) - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Martı Tag kurucusu Oğuz Alper Öktem'in İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne paylaşımlı yolculuk talebiyle toplanan dilekçeleri sunmasının ardından korsan taşımacılık iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Oda yönetimi ve avukatları, sistemde yer aldığı belirtilen Martı Tag sürücü ve yolcularının tespit edilmesi, geriye dönük vergi, prim ve idari yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Martı Tag kurucusu Oğuz Alper Öktem, İzmir'de paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin getirilmesi talebiyle toplanan 48 bin imzayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne vermesinin ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası adına oda avukatları Alptuğ Eyüpoğlu ve Turgay Göller tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada suç duyuruyla ilgili şunları söyledi:

"Bu şahıs Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçeleri verirken burada bir beyanda bulundu. İzmir'de bir milyon bu sistemin kullanıcısı olduğunu ve 36 bin sürücüsünün olduğunu açık seçik beyan etti kamuoyu önünde. Biz de İzmir Şoförler Odası olarak bugün itibarıyla odamızın avukatlarıyla birlikte bir hazırlık yaptık. Bir milyon kullanıcının ve 36 bin sürücünün kim olduğunun belirlenmesi için devleti harekete çağırdık. Bugün suç duyurularında bulunduk. Gerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gerek SGK İzmir İl Müdürlüğü'ne, gerek İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'na gerekse Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne İzmir Valiliğimiz kanalıyla çağrıda bulunduk, suç duyurularında bulunduk. Bu kişilerin şirketin sisteminden tespit edilerek devletin yetkili organları tarafından geriye doğru yönelik bu taşımacılığı, korsanı kullanan yolculara geriye dönük bir cezai müeyyidesi var bunun. Bunların uygulanması. Yine bu araçları kullanan sürücülerin SGK ve BAĞKUR ile ilgili geriye dönük tespitlerini yapılarak devletin, kamunun zararının ve kaybının telafi edilerek bunların tahsil edilmesi. Bu taşımacılığı maalesef bazı şahıslar engelli indiriminden yararlanaarak devletten engelli araç kullanımı ile yapılan bu tür taşımacılıklarda da bu engelli muafiyetinin iade edilerek bir daha tekrar bu hakkın bu kişilere verilmemesi. Sürücülerin tespit edilerek, kamuda çalışan bize gelen duyumlar, biz kimseyi töhmet altında da bırakmak istemiyoruz. Ancak kamuda çalışan birçok kişinin resmi dairelerde olduğunu duyuyoruz. Bunların tespit edilerek, kamuda çalışanların kanunda belirtilen başka ir iş yapamayacağı maddesinden yola çıkarak bu kişilerin de çalıştıkları kurumlarla iş sözleşmelerinin, iş akitlerinin gözden geçirmesiyle ilgili bugün gerekli yerlere suç duyurularında bulunduk."

Acilen arama ve el koyma kararı verilmesi talep edildi

Oda avukatı Alptuğ Eyüpoğlu da suç duyurusu kapsamında ilgili şirket hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan acilen arama ve el koyma kararı verilmesini talep ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde biz İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın nezdinde bir ihbar oluşturduk. Bu ihbarımızda da açıkça bu kişilerin korsan faaliyet adı altında vergi ödemeksizin, devleti vergi kaybına uğratarak sürekli olarak bu ticari faaliyeti gerçekleştirdikleri, bugüne kadar sisteme kayıt olduğu tarihten bu tarihe kadarki olan bütün taşımacılık hizmetleriyle alakalı geçmişe yönelik olarak haklarında vergi tahakkuku yaptırılmasını ve bu vergi tahakkukları doğrultusunda da kendilerine bir vergi cezaları kesilmesini talep ettik. Özellikle odamıza gelen bilgiler doğrultusunda bazı şahısların engelli muafiyetinden yararlanan araçlar ile bu ticari faaliyeti yaptığını tespit ettik. Dolayısıyla biz özellikle bu dilekçemizde açıkça engelli muafiyetiyle bu korsan faaliyeti gerçekleştiren kişiler hakkında engelli muafiyetinin kaldırılmasını ve hakkında istisna tutulan ÖTV'nin tahakkuk edilerek bir kat oranında da vergi cezası kesilerek tekrardan bir ÖTV tahakkuk ettirmesini talep ettik. Aynı zamanda biz bu dilekçemizi İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne, İzmir Valiliği'ne ulaştırdık. Burada açıkça dedik ki bu veriler doğrultusunda kişiler kaç defa bu korsan faaliyeti gerçekleştirdiyse ya da yolcu kaç defa korsan faaliyetinden yararlandıysa her biri için ayrı ayrı olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen maddeler doğrultusunda haklarında idari para cezası uygulanmasını talep ettik. Ayrıca yine gelen duyumlar doğrultusunda birçok kamu kurumundaki görevli devlet memuru arkadaşlarımızın mesai saatleri sonrasında veya bazen izin aldığı günlerde mesai saatleri içerisinde kendi şahsi araçlarıyla bu korsan faaliyeti gerçekleştirdiği şeklinde bir duyum aldık. Biz İzmir Şoförler Odası olarak bu sürecin takibindeyiz ve dosyaya bu veriler geldiğinde herkesin sonuçta hangi kurumda çalıştığı ortaya çıkacağı açıktır ve biz bu kurumların nezdinde tek tek bu kişiler hakkında kurum içi disiplin soruşmasının başlatılmasını ve bu kişilerin devlet memurluğundan çıkartılmasını dahi talep edecek şekilde sürecini takip ettireceğiz."

Odanın tüm taksi esnafına suç duyurusu sürecinde yardımcı olacağını da belirten Eyüpoğlu, şöyle devam etti:

"İzmir Şöförler Odası olarak biz önümüzdeki günlerde bütün esnafımıza bu suç duyurusuyla alakalı yardımcı olacağız ve tek tek hepsini İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayet dilekçesi vererek soruşma başlatılmasını sağlayacağız. Biz bu konuda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne de bir dilekçe gönderdik. Gönderdiğimiz dilekçe bu uygulamayı kullanan şahsi araçlarıyla bu korsan faaliyeti yapan herkesin zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçelerinde geçmişe yönelik olarak sanki bir ticari araca uygulanan miktarlar oranında geçmişe yönelik olarak bir ceza kesilmesini tekrardan prim artışının uygulanmasını talep ettik. İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne bu kişilerin herhangi bir mükellefiyet kaydının olmadığını, herhangi bir Bağkur ya da SGK kayıtlarının olmamasından ötürü, yine devleti bu konuda bir prim kaybına uğratmasından ötürü bu kişilerin tespit edildikten sonra bu kullanıcılar hakkında geçmişe yönelik olarak prim cezası ve idari para cezalarının uygulanmasını talep ettik. Buradan açıkça söylemek istiyoruz ki bu uygulamayı kullanan gerek sürücü olsun, gerek yolcu olsun bu kişinin kamuoyunun yanıltıcı beyanlarına maruz kalmayarak bir an önce bu uygulamadan çıkmasını talep ediyoruz. Çünkü bugün itibarıyla yaptığımız suç duyuruların neticesinde devlet makamlarımızın da bize son derece yardımcı olacağının hemfikiriz. Dolayısıyla bu kişiler tespit edildikten sonra haklarında çok ciddi yaptırımlar uygulanacak. Bir an önce bu vatandaşlarımızın bu uygulamanın baskısı ve etkisi altında kalmaksızın bir an önce bu faaliyetine son vermesini talep ediyoruz."