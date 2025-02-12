İzmir'de Narko-Terör Operasyonu: 40 Gözaltı

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(İZMİR) - İzmir'de 'Narko- Terör' operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve alkollü içki ele geçirilirken, özel harekat ekiplerinin de katıldığı hava destekli operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Narko-terör' operasyonları düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan operasyonlarda, Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 19, 'Kaçakçılık kanununa muhalefet' suçunu işleyenlere yönelik operasyonlarda 5, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda 7, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda ise 9 şüpheli olmak üzere toplam 40 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, adreslerde yapılan aramalarda, 8 bin 277 sentetik hap, 77 gram esrar 4 tabanca, tüfek, 147 tabanca mermisi, 900 litre sahte etiketli etil alkol, 138 şişe gümrük kaçağı içki, 16 bin içi doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron, 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ettiği öğrenildi.