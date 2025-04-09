İzmir'de Öğrencilerden Ekrem İmamoğlu'na Destek Eylemi

(İZMİR) – İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, İzmir'de öğrencilerin katılımıyla devam etti. Bornova ilçesindeki Küçükpark'ta bir araya gelen öğrenciler, Büyükpark'a yürüyerek tutuklanan 301 öğrenciye destek verdi.

Yürüyüş boyunca "Her yer ODTÜ her yer direniş", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Türkiye laiktir laik kalacak" ve "301 öğrenci serbest kalacak" sloganları atıldı.

Büyükpark'a ulaşan grup burada Andımız'ı ve İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yeniden Küçükpark'a yürüyerek olaysız şekilde dağıldı.

Yürüyüş boyunca polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir müdahale yaşanmadı.