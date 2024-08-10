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İzmir'de silahlı yaralama failleri yakalandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde geçtiğimiz Haziran ayında meydana gelen silahlı yaralama olayının belirlenen iki faili, polis ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yakalandı. Gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay geçtiğimiz 22 Haziran saat 16.00 sıralarında Buca ilçesinde meydana geldi. Y.S. adlı bir kişinin tabancayla vurularak ağır yaralanmasının ardından olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından ele geçirilen kamera görüntülerinde, Y.S.'nin husumetli olduğu Ş.K. ve M.K. tarafından olayın gerçekleştirildiği anlaşıldı. Polis ekiplerince adresi tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K. tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.