İzmir'de stajyer öğrenciye kablo demeti şakası - Son Dakika
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İzmir'de stajyer öğrenciye kablo demeti şakası

02.06.2023 14:32

İzmir'de bir bilgisayar firmasında stajyerlik yapan lise son sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Çetinkaya yolda giderken, yukarıdan atılan kablo demeti boynuna geçti. Olay sonrasında Çetinkaya, yaşananları anlattı ve herkesin güldüğünü söyledi.

İzmir Gıda Çarşısı'nda bir bilgisayar firmasında stajyerlik yapan lise son sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Çetinkaya (17), iş çıkışında evine gitmek için yola çıktığında başına inanılmaz bir olay geldi. Çetinkaya'nın çalıştığı bilgisayar firmasının yanındaki elektrikçi, tam da o sırada malzeme indiriyordu. Çetinkaya da oradan evine gitmek için geçerken, yukarıdan atılan kablo demeti boynuna geçti ve olayı görenler şaşkına döndü.

"KAFAMA BİLEZİK GİBİ GEÇİRDİLER"

Yaşanan bu olay sonrasında konuşan Çetinkaya, "Çalıştığım iş yerimden metroya gitmek için telaşla tam çıkıyordum. Koştuğum sırada başıma bir kablo isabet etti. Sosyal medyada bir akım var, topları deliklere atıyorlar adeta o akım gibi oldu. Kafama bilezik gibi geçirdiler. Birazcık güldük ve sonra yoluma devam ettim" dedi.

"ÜNLENDİM, İNSANLAR BENİ TANIYOR"

Güzel bir olayın olduğunu ve herkesin güldüğünü dile getiren Çetinkaya, "Ünlendim, insanlar beni tanıyor. Başıma düştüğünde ne oluyor diye etrafıma baktığımda omzumda kabloyu gördüm. O anın şokuyla kabloyu çıkarıp yerine koydum. Tabii ağır bir şey olsaydı canım yanabilirdi. Yukarıdan başıma bir şey gelince korktum fakat yakın mesafeden geldi" diye konuştu.

"OLAYDAN DOLAYI SADAKA BİLE VERMİŞLER"

Çevresindeki kişilerin böyle bir şeyin yaşandığına inanamadığını söyleyen Çetinkaya, "Sonra da 'bir tek böyle bir şey senin başına gelebilir' dediler. Güzel de bir şey oldu aslında güldük, eğlendik. Kabloyu atan arkadaş hemen özür dileyip 'kusura bakma' dedi. Onlar da gülmeye başladı. Benim de aklıma hemen rahmetli Kemal Sunal'ın bir filmi geldi. Bu olaydan dolayı sadaka bile vermişler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Ahmet Furkan, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de stajyer öğrenciye kablo demeti şakası - Son Dakika


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