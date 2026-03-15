İzmir\'de ticari araçlar artık daha güvenli ve konforlu

15.03.2026 12:10  Güncelleme: 12:22
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir'de kurduğu Ticari Araç Uygunluk Kontrol Merkezi'nde taksi ve minibüsleri detaylı kriterlerle denetliyor. Kontrolleri geçemeyen araçlar ruhsat alamıyor ve seferlerine devam edemiyor.

İzmir'de ulaşımın daha üst seviyeye çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Konforlu, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım için projelerini bir bir hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ticari araçların denetimi ve kontrolleri için Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı doğrultusunda Gaziemir Semt Garajı'nda Ticari Araç Uygunluk Kontrol Merkezi kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2026'da hizmete alınan merkezde, yaklaşık 3 bin 800 taksi ve bin 200 merkez minibüsün, yönergelerinde belirtilen kriterleri sağlayıp sağlamadığı kontrol ediliyor. Merkezde olmayan araçlar için ise kontroller mobil yapılıyor.

Taksi ve minibüslere detaylı inceleme

Taksi ve minibüsler, yıllık veya iki yıllık olarak yapılan ruhsat başvuruları öncesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor. Kontrollerde aracın rengi, kaporta durumu, klimanın çalışıp çalışmadığı, taksimetrenin aktif olup olmadığı, fabrika çıkışı dışında sonradan eklenen ekipmanlar ile koltuk ve döşemelerin durumu inceleniyor. Uygun bulunmayan ticari araçlar ise gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra ruhsat işlemleri için yeniden kontrole alınıyor.

"Ulaşımdaki hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz"

Çalışma sistemi ile ilgili bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Taha Yiğit Tekin, "Yapılan kontroller sonrasında uygun olan araçların ruhsat başvuruları işleme alınıyor. Eksiklik tespit edilirse, giderilmesi için süre veriliyor. İlçelerde hizmet veren taksilerimize mobil ekiplerimizle hizmet veriyoruz. Önceden belirlenen takvim kapsamında ilçelere gidilerek araçların bulunduğu yerlerde kontroller yapılıyor. Hayata geçirdiğimiz uygulamayla birlikte vatandaşlarımızın taksi ve minibüslerle ilgili şikayetlerini minimuma indirmeyi, hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
