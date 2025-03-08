İzmir'de Trafik Kazası: Bir Ölü

(İZMİR) - İzmir'de emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir- Aydın otoyolu Belevi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın istikametine giden Oğuzhan Kaya (24) idaresindeki 35 AYE 857 plakalı otomobil, emniyet şeridinde bekleyen S.İ. idaresindeki 35 BCD 139 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Oğuzhan Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR şoförü S.İ. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili jandarma soruşturma başlattı.