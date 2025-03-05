İzmir'de Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonu

Seferihisar'da 11 kişi gözaltına alındı; sahte raporlarla rüşvet işlemine karıştıkları belirlendi.

05.03.2025 20:06
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(İZMİR) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde faaliyet gösteren bir devlet hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği yönünde gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında 3 uzman doktor ve hastane şefinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, para karşılığında gerçekte sağlık sorunu olmayan kişilere rapor verdiği ve bu yolla 1 yıl içinde 20 kişiye toplam 51 sahte rapor düzenlediği tespit edildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, bir devlet hastanesinde usulsüz sağlık raporu düzenlendiği yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, hastane şefi A.R.Y.'nin usulsüz rapor almak isteyen kişileri yönlendirdiği, şüphelilerin, istirahat, heyet veya durum bildirir rapor almak isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarından, raporun süresine ve niteliğine göre, 12 bin ila 35 bin lira arasında ücret talep ettiği, anlaşma sağlandıktan sonra da ilgili doktorlarla irtibata geçildiği tespitleri yapıldı.

Rüşvet ve hediyelerle sağlık raporları düzenlenmiş

Soruşturma kapsamında, rapor almak isteyen kişilerin belirlenen ücretleri hastane şefi A.R.Y. ve bir hasta kabul görevlisinin hesaplarına yatırdığı, ayrıca doktorlara sigara, puro, içki ve zeytinyağı gibi çeşitli hediyeler gönderildiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, İzmir, Manisa ve Ankara'dan gelen kişilere 1 ila 9 ay süreyle istirahat, heyet veya durum bildirir raporlar verildiği anlaşıldı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda, hastane şefi, 3 uzman doktor, veri giriş personeli, temizlik görevlisi ve hasta kabul çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Doktorun evinde uyuşturucu düzeneği bulundu

Operasyon sırasında gözaltına alınan doktorlardan birinin evinde yapılan aramada, uyuşturucu madde üretimi için düzenek kurduğu tespit edildi. Evde bir miktar uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Diğer adreslerde yapılan aramalarda ise bir tabanca, üç şarjör, 60 fişek ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Usulsüz Sağlık Raporu Operasyonu - Son Dakika

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