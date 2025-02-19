İzmir'de Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Yakalandı

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İzmir Buca'da durdurulan araçta 65 bin sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

19.02.2025 17:25
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Uyuşturucu dolu aracın durdurulma anı kamerada

İzmir'de polisin durdurduğu araçtan 65 bin uyuşturucu nitelikli hap çıktı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinden kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalanırken, otomobil içerisinden uyuşturucu nitelikli 65 bin sentetik hap ele geçirildi. O anlar ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Şubat günü Seyhan Mahallesi'nde bir sokak üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Aracın önünün polis aracı tarafından kesilerek otomobilin durdurulduğu an ise araç içerisinde bulunan A.G. ve S.P. adlı 3 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, durdurulan araçta yapılan aramada bagaj içerisinde ve arka koltukta, uyuşturucu nitelikli 65 bin sentetik hap ele geçirildi.

Aracın durdurulması ve içerisinde yapılan aramada hapların ele geçirilme anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi. 3 şüpheli ise gözaltına alınarak polis merkezi amirliğine götürüldü.

Kaynak: İHA

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