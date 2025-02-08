İzmir\'deki Kadın Kooperatifleri, Çeşme\'de Güç Birliği Yaptı

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İzmir'in çeşitli ilçelerinde faaliyet gösteren 35 kadın kooperatifi, Çeşme'de düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısı'nda bir araya geldi.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı desteği, Simurg Kadın Kooperatifleri Birliğinin katkılarıyla ve Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ela Hızlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Daire Müdürü Sultan Tut, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, ÇEŞKA Başkanı Berna Güler, İzmir Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Birliği Dönem Sözcüsü Aysu Kuru, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Temsilcisi Ayşe Temiztaş, Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği Temsilcisi Sibel Uyar ve birçok kadın kooperatifinin başkanları ve üyeleri katıldı.

Toplantıda, geçmiş dönem faaliyetleri değerlendirilirken, kadın kooperatifleri arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik stratejiler ele alındı. Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek, yerelde kadın istihdamını artırmak ve kooperatifler arasındaki dayanışmayı büyütmek temel gündem maddeleri arasında yer aldı.

Kadınlar artık örgütleniyor ve güçleniyor

Açılış konuşmasını yapan ÇEŞKA Başkanı Berna Güler, kadın emeğinin ekonomiye kazandırılması konusunda büyük yol kat edildiğini belirterek şunları söyledi: "Zaten hiçbir zaman boş durmayan kadınlarımız artık örgütleniyor ve el emeğini, alın terini ailenin ve dolayısıyla ülkenin ekonomisine katıyor. Ülke nüfusunun yarısını oluşturan biz kadınların ekonomiye katkısının, toplumsal kalkınma üzerindeki etkileri asla göz ardı edilemez."

"Kooperatifçilik ruhu budur"

Kadın kooperatiflerinin yalnızca ekonomik bir yapı değil, aynı zamanda güçlü bir dayanışma ağı olduğuna vurgu yapan Güler, rekabete dayalı bir pazarda kadınların birbirlerine destek olarak ilerlediklerini dile getirdi. Güler, "Biz ÇEŞKA'da birbirimize 'Çeş kardeşler' diyoruz. ve şimdi, bu kardeşlik koordinasyon sayesinde çok daha ileri bir boyuta evrildi" dedi. Güler, kadın emeğini değerlendirme çalışmalarında yol gösterici olan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Temsilcisi Ayşe Temiztaş ve emeği geçen tüm kadın kooperatifçilerine teşekkür etti. Konuşmasını, Afrika'da bir antropologun çocuklarla yaptığı dayanışma deneyini örnek göstererek tamamlayan Güler, çocukların rekabet etmek yerine el ele tutuşarak birlikte kazanmaya karar verdiğini vurguladı ve "Kooperatifçilik ruhu budur" diye ekledi.

Başkan Lal Denizli: "İzmir'in kadın kooperatifleri Türkiye'ye örnek"

Toplantıda bir konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İzmir genelindeki kadın kooperatiflerinin başarısının Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek, kadınların işgücüne katılımını artıran bu girişimlerin sosyal hayatta da büyük değişim yarattığını söyledi. Başkan Denizli, "Bu kooperatifler, kadın istihdamına destek olurken, kadınların sosyal yaşamda var olmaları için yeni alanlar açıyor. Kooperatiflerin bu denli başarılı olması, bir kadın belediye başkanı olarak beni gururlandırıyor" dedi. Çeşme'de ÇEŞKA ve ALKA kooperatiflerinin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Denizli, belediye olarak bu girişimlere her zaman destek verdiklerini belirterek, örnek olarak, Çeşme Belediyesi'nin tarlasında yetiştirilen enginarların ÇEŞKA tarafından işlenerek halka sunulmasını sağladıklarını anlattı.

Kadın sağlığına yönelik projeler büyüyor

Başkan Denizli, ÇEŞKA'nın yönlendirmesiyle başlatılan ve KETEM işbirliği ile yürütülen meme kanseri tarama hizmetinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Kadınlarımızın ihtiyaç duyduğu sürece, hem meme kanseri hem de rahim ağzı kanseri taramalarını yapmaya devam edeceğiz. Bu dayanışma sayesinde birbirimizi bilinçlendirerek hastalıkla mücadelede büyük başarılar elde edeceğiz" diye konuştu.

Kadınlar için belgesel ve sanat projeleri gündemde

Başkan Denizli, Adıyaman'daki depremzede kadınların hazırladığı "04.17 Belgeseli"nin gösterimine katıldığını belirterek, bu sürecin kadınlar açısından ne denli önemli olduğunu birinci ağızdan dinlediğini ifade etti. Denizli, "Bu belgeseli Çeşme'de de göstermek ve yapım sürecine katılan kadınları burada misafir etmek istiyoruz. Ayrıca, ilçemizde de bir kadın film atölyesi düzenlemeyi düşünüyoruz. Bölgemizde birçok değerli sanatçı ve yönetmen var. Onların desteğiyle kadınların hikayelerini görsel olarak anlatmalarına yardımcı olabiliriz" diye kaydetti.

Toplantının ardından kadın kooperatiflerinin başkan ve üyeleri, Çeşme'yi ziyaret ederek yakından tanıdı. - İZMİR