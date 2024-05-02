Yeşildere Köprülü Kavşağı İzmir'de Sürücülere 'Survivor' Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yeşildere Köprülü Kavşağı İzmir'de Sürücülere 'Survivor' Yaşatıyor

Geniş Video İzle

İzmir merkezde bulunan ve birçok ilçeye bağlantı noktasında olan Yeşildere Köprülü Kavşağı, güzergahı kullanan sürücülere adeta 'Survivor'u yaşatıyor. Her gün binlerce taşıtın geçtiği ve onlarca kazanın meydana geldiği kavşakta yaşanan karmaşa havadan görüntülendi. Sürücüler, kavşakta ilerlemekte zorluk çekiyor ve ışıklandırma veya altgeçit talep ediyor.

02.05.2024 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezde bulunan ve birçok ilçeye bağlantı noktasında olan Yeşildere Köprülü Kavşağı, güzergahı kullanan sürücülere adeta 'Survivor'u yaşatıyor. Her gün binlerce taşıtın geçtiği ve onlarca kazanın meydana geldiği kavşakta yaşanan karmaşa böyle görüntülendi.

İzmir Konak'ta bulunan ve 2012 yılında yapımına başlanılarak 2015 yılında tamamlanan, Türkiye'nin en büyük kavşaklarından birisi olan 200 metre çapındaki Yeşildere Köprülü Kavşağı'ndan her gün binlerce araç geçiş yapıyor. Hizmete açıldığı tarihten bu yana kentin en işlek noktalarından birisi olan ve Buca, Konak, Bayraklı, Gaziemir gibi ilçelere geçiş için kullanılan Yeşildere Caddesi üzerindeki kavşak, sürücülerin kabiliyetlerini göstereceği bir yol haline geldi.

Kavşakta sürekli bir karmaşa var

Özellikle sabah saatlerinde işe gidiş ve akşam mesai saatleri çıkışlarında yoğunluğun oluştuğu, zaman zaman trafikteki sürücüler arasında tartışmaların meydana geldiği kavşak, kentte yaşayan sürücülere arasında 'Survivor' macerası yaşatıyor. Kavşağa gelen ve gideceği güzergaha geçiş yapmak isteyen sürücüler, kaza tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Açıldığı tarihten bu yana onlarca kazanın yaşandığı ve sürücülerin gün içerisinde kavşakta ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise havadan görüntülendi.

"Kabiliyetimize göre geçmeye çalışıyoruz"

Sabah saatlerinde işe gitmekte olan trafikteki sürücülerden Vedat Yunus, "Burada çok tehlikeli bir kavşak yapmışlar. Işıklandırma yok, sağdan soldan girenler var ve çok tehlikeli bir yol. Kabiliyetimize göre geçmeye çalışıyoruz. Motorlular, arabalar kaza yapıyor. Tünele girerken kazalar oluyor. Devamlı sıkıntı yaşıyoruz. Buraya ışıklandırma yapılırsa iyi olacağını düşüyorum" dedi.

"Altgeçit veya ışıklandırma yapılabilir"

İşe gitmekte olan ve zaman zaman kaza atlattığını dile getiren Ege Yıldırım Can, "Önümüze atlıyorlar, kaza yapma riskimizi arttırıyorlar. Genellikle kazalar da oluyor. En sol şeritten en sağ şeride atlayıp tünele giriyorlar. En sağ şeritten en sol şeride atlayan bir sürücüden dolayı bende direksiyonu önüne kırarak kaza atlattım" ifadelerini kullandı. Aydın'dan İzmir'e geldiklerini belirten sürücü Murat Balcı ise "İnsanlar için tabelaların karmakarışık bir durumda olduğunu görüyoruz. Bir altgeçit veya ışıklandırma yapılabilir" diye konuştu. - İZMİR

Yeşildere Köprülü Kavşağı İzmir\'de Sürücülere \'Survivor\' Yaşatıyor
Kaynak: İHA

İzmir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşildere Köprülü Kavşağı İzmir'de Sürücülere 'Survivor' Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 11:32:07. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşildere Köprülü Kavşağı İzmir'de Sürücülere 'Survivor' Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement