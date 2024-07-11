İzmir'deki Zeytinyağı Fabrikasında Grev 31. Gününde - Son Dakika
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Yerel

İzmir'deki Zeytinyağı Fabrikasında Grev 31. Gününde

Bornova ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle başlayan işçilerin grevi 31'inci gününe girdi. İşçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

11.07.2024 12:26
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İzmir'in Bornova ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sebebiyle başlayan işçilerin grevi 31'inci gününe girdi. Tekgıda İş Sendikası Genel Örgütlenme Teşkilatı Sekreteri Kemal Köse, "Grevin 31'inci günü değil 311'inci günü de olsa bu mücadele, çalışan üyelerimizi mutlu etmediği sürece bu grevi asla bitirmeyeceğiz" dedi.

Arkas Holding bünyesinde yer alan Kristal Zeytinyağı Fabrikası'nda görev yapan işçiler, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve gitti. Fabrika önünde grev sürerken, işçilerin direnişi 31 gündür devam ediyor. İşçiler, haklarını alana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

İşçiler adına söz alan Tekgıda İş Sendikası Genel Örgütlenme Teşkilatı Sekreteri Kemal Köse, "Sendikamız Kristal Yağlarında 21. Dönem Toplu İş Sözleşmesini imzalamak üzereyken, yasaların bize vermiş olduğu 6356 yetkilerle birlikte şubat ayında başlayan sözleşme görüşmeleri, sözleşme heyetiyle ilk 60 günde anlaşma sağlanamadığı için ara buluculuk sürecini kullandık. Daha sonra 2. atış 60 günlük süreçte de anlaşma olamayacağını gördüğümüz için mayıs ayı sonunda grev kararımızı aldık. Haziran'ın başlarında da işveren grev oylamasında 'hayır' çıkacağını düşündük" cümlelerini aktardı.

"Ele muhtaç olmayacak bir ücret talep ettik"

Sözlerini sürdüren Köse, şunları kaydetti:

"98 arkadaşımız da grev oylarına katıldı. 80 oyla 11 Haziran günü grevimiz başladı. Tekgıda İş Sendikası olarak şirketin 60 hissesine sahip Arkas Şirketler Grubu'nda çalışan üyelerimizin, şirkette pay sahibi olmalarını istemedik. Yaşamış olduğumuz ekonomik şartları göz önünde bulundurarak ele muhtaç olmayacak bir ücret talep ettik. Sabah çocuğunu okula gönderirken cebine 10-20 lira harçlık, simit, ayran parası koyabilsin diye hesap yaptık. Çarşı pazara gidince evinin ihtiyacını karşılayabilmesi için mücadele ediyoruz."

Grevin süreceğinin altını çizen köse, "Grevin 31'inci günü değil 311'inci günü de olsa bu mücadele, çalışan üyelerimizi mutlu etmediği sürece bu greve asla bitirmeyeceğiz. Bu işin özü çalışan arkadaşlarımız, sendikamız onları memnun edecek bir sözleşme yapacaktır" diye vurguladı.

"Direnmeye devam ediyoruz"

Fabrika çalışanı Günnaz Küçüközmen, "Hep beraber yola çıktık. Bir mücadele içerisindeyiz. İlk günden son güne kadar kazanmak için elimizden ne geliyorsa çabamız bu. Biz çoluğumuzu çocuğumuzu geçindirmek istiyoruz. Direnmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Evimize boş ceple gitmek istemiyoruz"

Bir diğer fabrika çalışanı Cenap Çelik ise "Ben 18 yıldır burada çalışıyorum. Emeklerimizin hakkını istiyoruz. Artık evimize boş ceple gitmek istemiyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'deki Zeytinyağı Fabrikasında Grev 31. Gününde - Son Dakika

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