İzmir Dikili'de narkotik ekipleri uyuşturucuya karşı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Dikili'de narkotik ekipleri uyuşturucuya karşı vatandaşları bilgilendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Dikili\'de narkotik ekipleri uyuşturucuya karşı vatandaşları bilgilendirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Dikili'de narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele için Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde bilgilendirme programı düzenledi. Programda vatandaşlara bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri anlatıldı, mücadelenin ortak sorumluluk olduğu vurgulandı.

İzmir Dikili'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bergama Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve gençleri korumak amacıyla bilgilendirme programı düzenlendi.

Dikili ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bergama Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ve uyuşturucuyla mücadelede bilinçli hareket etmenin önemi anlatıldı. Programda, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Program kapsamında vatandaşlara uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve bağımlılığın oluşturabileceği riskler hakkında açıklayıcı bilgiler verildi. Uyuşturucuyla mücadelede erken farkındalık oluşturmanın, özellikle gençlerin korunması ve toplumun bilinçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme ve önleyici çalışmaların önemine dikkat çekilen program, vatandaşlara yönelik açıklamaların ardından tamamlandı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal Atatürk Kültür MerkeziNarkotikDikiliGüncelİzmirYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
İsmail Kartal’dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret İsmail Kartal'dan Fenerbahçe sonrası dikkat çeken ziyaret
15:50
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası İkisini o isim tanıştırmış
Okan Buruk hakkında sürpriz aşk iddiası! İkisini o isim tanıştırmış
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
15:44
Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde gerilim Ailesi tabutu bırakmadı
Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde gerilim! Ailesi tabutu bırakmadı
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 16:07:09. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Dikili'de narkotik ekipleri uyuşturucuya karşı vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android