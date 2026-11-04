İzmir Dikili\'de narkotik ekipleri uyuşturucuya karşı vatandaşları bilgilendirdi

İzmir Dikili'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bergama Büro Amirliği ekipleri tarafından, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve gençleri korumak amacıyla bilgilendirme programı düzenlendi.

Dikili ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bergama Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda vatandaşlara uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri ve uyuşturucuyla mücadelede bilinçli hareket etmenin önemi anlatıldı. Programda, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik güçlerinin değil, toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi. Program kapsamında vatandaşlara uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve bağımlılığın oluşturabileceği riskler hakkında açıklayıcı bilgiler verildi. Uyuşturucuyla mücadelede erken farkındalık oluşturmanın, özellikle gençlerin korunması ve toplumun bilinçlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme ve önleyici çalışmaların önemine dikkat çekilen program, vatandaşlara yönelik açıklamaların ardından tamamlandı.