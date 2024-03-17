DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın: 'Kayyum rejimini 31 Mart'ta bitireceğiz' - Son Dakika
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DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın: 'Kayyum rejimini 31 Mart'ta bitireceğiz'

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın: \'Kayyum rejimini 31 Mart\'ta bitireceğiz\'

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İzmir'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında yaptığı konuşmada, kayyum rejimine son vereceklerini belirtti. Akın ayrıca, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın parti logosunu kullanmamasını eleştirdi.

17.03.2024 19:48  Güncelleme: 20:14
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HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili İbrahim Akın, İzmir'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında; "Kayyum rejimini 31 Mart'ta bitireceğiz. Bu seçimler bizim için çok kıymetli. Biz yaşadığımız her olayın tek adam rejimiyle ilgisi olduğunu biliyoruz" dedi. Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın parti logosu kullanmadığını söyleyen Akın, "Biliyor ki AKP'nin İzmir'de hiçbir şeyi kalmamış. Buradan ona sesleniyoruz AKP logosunu kullanmıyorsan bırak bu işi" ifadelerini kullandı.

İzmir Gündoğdu Meydanı'nda yapılan Nevruz kutlamaları geniş bir katılımla yapıldı. DEM Parti tarafından düzenlenen etkinliğe; Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Milletvekili İbrahim Akın, DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Türkan Aslan Ağaç ve Akın Birdal ve DEM Parti İzmir İl Eş Başkanları Mehmet Kuriş ve Vezan Karabulut da katıldı.

Etkinlikte, HDP İzmir il binasına yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın posterleri ile DEM Parti başta olmak üzere çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının bayrakları da taşındı. DEM Parti İl Eşbaşkanları Vezan Karabulut ve Mehmet Kuruş halkı selamlarken, Barış Anneleri de katılanların nevruzunu kutladı. Nevruz ateşi Musa Anter'in kızı Rahşan Anter ile Zekiye Alkan'ın kardeşi Meziyet Çağlar tarafından yakıldı.

DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları Türkan Aslan Ağaç ve Akın Birdal da program kapsamında konuşma yaptı. Birdal, konuşmasında "Bugün, yarın ve 21 Mart'ta yanan Nevruz ateşi yolumuzu aydınlatıyor. Nevruz ateşi isyandır, direniştir, adalet, barış, özgürlüktür. DEM Parti şimdi halklarımıza bir fırsat ve seçenek sunuyor. Eşit, özgür, katılımcı ve demokratik bir İzmir şimdi sizin elinizde. İzmir'i barışın, özgürlüğün, adaletin, kardeşliğin kenti yapmaya var mısınız" dedi.

"BÜTÜN İZMİRLİLERİ EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK BAYRAĞINI YÜKSELTMEYE DAVET EDİYORUZ"

Türkan Aslan Ağaç ise yerel demokrasiyi savunduklarını belirterek şunları söyledi:

"Bulunduğumuz bu kent binlerce yıldır uygarlıkların beşiğidir. Çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı toplumsal yapıya sahip kendine özgü bir yaşam hakkı olan bir kenttir. Bugün İzmir'de demokrasi ve barışın tesis edildiği gelecek için özgür ve yaşanabilir bir kent olmayı İzmir de hak ediyor. Hepimizin bu kentin barındırdığı olanak ve kaynaklara erişme onları eşit adil biçimde paylaşma, haklardan eşit yararlanma, kolektif ihtiyaç ve ortak hayallerimiz doğrultusunda kentleri özgür mekanlara dönüştürmemiz gerekmektedir. DEM Parti olarak rejimin ayrımcı ve milliyetçi politikalarına karşı eşitlik ve özgürlük bayrağını yükseltmeye bütün İzmirlileri davet ediyoruz."

AKIN: "KAYYUM REJİMİNİ 31 MART'TA BİTİRECEĞİZ"

DEM Parti (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) İzmir Milletvekili İbrahim Akın da katılanların Nevruz bayramını kutlayarak, "Yüzyıllardır nasıl Demirci Kawa'lar varsa bu ülkede dehaklar da var. Dehaklar şu anda Kürtlerin kimliği, Alevilerin inancıyla emekçilerin hakkını vermemesiyle, tecrit ve kayyum politikasıyla bu ülkeyi tek adam rejimi ile yönetmek istiyor. Bunlara 31 Mart'ta cevap vermeye var mısınız? Kayyum rejimini 31 Mart'ta bitireceğiz. Bu seçimler bizim için çok kıymetli. Biz yaşadığımız her olayın tek adam rejimiyle ilgisi olduğunu biliyoruz" dedi. 13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasını da hatırlatan Akın, tecride, kayyuma ve özgürlükleri gasp etmeye karşı Türkiye'nin her tarafında mücadelelerini büyüteceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın parti logosu kullanmadığını söyleyen Akın, "Hamza Dağ her yerde kendi ismiyle propaganda yapıyor. AKP logosu kullanamıyor. Biliyor ki AKP'nin İzmir'de hiçbir şeyi kalmamış. Buradan ona sesleniyoruz AKP logosunu kullanmıyorsan bırak bu işi" ifadelerini kullandı.

UÇAR: "31 MART'TA BU ÇÜRÜMÜŞ SİYASETE EN BÜYÜK CEVABI VERECEĞİZ"

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Çiğdem Kılıçgün Uçar, katılanların Nevruz bayramını kutladı. Uçar, "Bu alanı doldurarak bugünün Dehaklarına, cevap veren bütün halkların nevruzunu kutluyorum. Bugünün Nevruzu 31 Mart'ta cevaptır. Önümüzde yerel seçimler var. Bütün siyasi partilerin gündeminde DEM Parti var. Haklılar; Türkiye'de iktidarı da muhalefeti de belirleyen güç DEM Parti'dir. DEM'le ilgili kurulan bütün sözlere söyleyeceğimiz tek bir şey var; DEM tüm sorunlara derman olmaya geliyor. Bütün siyasetleri matematikteki çıkarma işlemi gibi. Kadınları, gençleri, halkları ve inançları siyasetten çıkarmak istiyorlar ve çıkarıyorlar. Bizim demokratik siyasetimiz, herkesi sahiplenen siyasetimiz en büyük korkuları olmuş. 31 Mart'ta bu çürümüş siyasete en büyük cevabı vereceğiz. Bu Nevruz, özgürlük Nevruzdur dedik. Cumhuriyetin kurulduğu ilk günden bugüne direnişini dik tutan bütün halkımızla birlikte demokratik siyasetteki ısrarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın: 'Kayyum rejimini 31 Mart'ta bitireceğiz' - Son Dakika

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