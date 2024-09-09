İzmir\'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, " 9 Eylül, yalnızca İzmir'in kurtuluşu değil, tüm milletimizin birlikte omuz omuza verdiği dayanışma ve kararlılıkla kazandığı büyük bir zaferin simgesidir." dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü sebebiyle açıklama yapan AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, "Bugün, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 9 Eylül, yalnızca İzmir'in kurtuluşu değil, tüm milletimizin birlikte omuz omuza verdiği dayanışma ve kararlılıkla kazandığı büyük bir zaferin simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk milletinin azmi ve kararlılığıyla zaferle sonuçlanan bu mücadele, sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık ruhunun tüm dünyaya ilanıdır" dedi.

İzmir'in kurtuluşu, geleceğimize yön veren bir ilham kaynağıdır

Dr. Mehmet Kasapoğlu yayınladığı kutlama mesajının devamında, "İzmir'in kurtuluşu, yalnızca geçmişimizin şanlı bir hatırası değil, aynı zamanda geleceğimize yön veren bir ilham kaynağıdır. Bu büyük mirasın ışığında, Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşımak için sorumluluğumuzun farkındayız. Bugün aynı inanç ve kararlılıkla Türkiye yüzyılı hedeflerimiz için çalışmak ve mücadele etmek hepimizin görevidir. Ülkemizi barış içinde daha da ileriye taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor; İzmir'in Kurtuluş Günü'nü coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR