İzmir Yeşilay Festivali: Sağlıklı Nesiller İçin Mücadele

(İZMİR) – Yeşilay İzmir Şubesi ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, yıl boyunca yürütülen "Sağlıklı Yaşam Ligi" projesi kapsamında İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü ile başlayan festival, Gündoğdu Meydanı'nda kurdele kesimiyle açıldı.

Programa, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, İzmir Milli Eğitim Müdürü ve İzmir Yeşilay Şube Başkanı Ömer Yahşi, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile öğrenciler ve veliler katıldı.

BAĞIMSIZ NESİLLER YETİŞMELİ

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü ve İzmir Yeşilay Şube Başkanı Ömer Yahşi, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bağımsızlık, kendi iradesini yönetebilen nesillerin en büyük zaferidir. Toprağı işgal edenler gider, fakat iradeyi işgal edenler kalırsa, ecdadın canıyla, kanıyla nice bedeller ödeyerek kurduğu bu vatanın sadece adı kalır. Aradan geçen bir asra rağmen mücadele değişmedi. Dün gemilerle getirilen tehditler vardı. Dün insanın, bedenini esir almak isteyenler vardı. Bugün artık şehirler kuşatılmıyor, insan esir alınmıyor. Bugün insanın iradesi kuşatılıyor, dikkati kuşatılıyor; zamanı, hayalleri, yarınları kuşatılıyor. İşte Yeşilay'ın Asırlara Sığmayan Mücadelesi de Tam Burada Başlıyor. İşte biz bu yüzden buradayız. Bir çocuğumuzu daha bağımlılığa teslim etmemek, bir gencimizin daha hayallerinden vazgeçmemesi, bir evladımızın daha umudunu kaybetmemesi için buradayız. İşte bu yüzden Yeşilay artık başlı başına bir cephe, bir istikbal müdafaasıdır. Bugün burada gördüğünüz her çalışma, işte bu müdafaanın bir parçasıdır. Küresel endüstri ne kadar organize olursa olsun; onlara teslim edilecek tek bir evladımız yok. Çünkü bizim gençliğe dair inancımız, onların kurduğu tuzaklardan daha büyüktür" dedi.

Yeşilay'ın İzmir'deki çalışmalarına da değinen Yahşi, "İzmir Yeşilay hareketi olarak 30 ilçemizde her okula, her sokağa, her mahalleye ulaşmaya her kapıyı çalmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu meydandan yükselecek enerji, yalnızca İzmir'e değil, ülkemizin dört bir yanına ilham verecektir" ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ GELECEK HEDEFİ

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç de bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İşgal gerçek anlamda zihin, ruh işgal edildiği zaman olur. En tehlikeli işgal budur. Bugün böyle bir işgalle sadece ülkemiz değil bütün dünya karşı karşıya. Bu işgal karşısında kendini, geleceğini kurtaran kazanacak. Dünya yeniden şekilleniyor. Türkiye yüzyılının hayaleden gerçeğe dönüşmesi için bağımsız nesillere ihtiyacımız var. Bağımsız nesilleri inşa etmek için de bugünden yarınların mimarı olmamız lazım. Bugün yarınlarımız olan çocuklarımız, gençlerimiz için çalışmamız lazım. Yeşilay bu düşünceyle 106 yıldır mücadele ediyor. Eğitimler düzenliyor, farkındalık çalışmaları yapıyor. Ama bugün dönem değişmişken aynı Çanakkale ruhuyla, Çanakkale'de 15 yaşındaki gençlerimiz mücadeleye katıldığı gibi bugün de İzmir'de 15, 10 yaşında çocuklarımız, gençlerimiz bu mücadeleye katıldılar. Sadece kendilerini korumakla kalmadılar, aynı zamanda toplumu, ailelerini, çevrelerini korumak için sorumluluk aldılar, fikirler ürettiler, eserler ortaya koydular, projeler yürüttüler. Bu projemizi 125 bin öğrencimiz katıldı. Düne göre bugün 125 bin kat daha güçlüyüz. 125 bin daha fazla heyecanımız, ümidimiz, kararlılığımız var. Hedefemize 125 bin kat daha yaklaştık. Yeşilayımızın 'bağımsız gelecek' sloganı var. Bu slogan bir hayal değil. Bu bir hedeftir. İnşallah yakında zamanda bu hedefe ulaşmış oluruz."

BAĞIMLILIKLA ORTAK MÜCADELE

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise bağımlılıkla mücadelenin önemine işaret ederek, "Bağımlılıkla mücadelede; bağımlılığı sadece sigara olarak değil, artık günümüzde dijital bağımlılıkla her şeye çok hızlı ulaşıldığı bir zamanda bunlardan hep birlikte kurtulmanın en önemli yanı, sizlerin zamanını en kaliteli şekilde geçirmenizi sağlamak. O yüzden bizler de hem bu şehrin siyasileri olarak hem de bu şehirde hizmet edenler olarak, aynı zamanda da anne baba olarak sahada gezerken görüyoruz. Gözü yaşlı bütün annelerin ne kadar üzüldüğünü, evlatlarını elinden kaymaya giden annelerin ne kadar üzüldüklerini görüyoruz. O yüzden hiçbir evladımızın, hiçbir canımızın ağlamaması için, yanmaması için sizlerle beraber ben de Ceyda ablanız olarak, Ceyda teyzeniz olarak canla başla çalışacağıma inanabilirsiniz. İzmir'deki gençlerimizin hiçbirinin bu alışkanlıklara sahip olmaması için, her türlü kanalın kapanması için buradaki bütün bürokratlarımızla beraber biz canla başla çalışacağız" dedi.

GELECEĞİ KORUMA MÜCADELESİ

İzmir Valisi Süleyman Elban da bağımlılıkla mücadelenin önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Biz her hangi bir millet, ülke değiliz. Tüm dünya gençliğini, tüm dünya çocuklarını ve tüm dünyadaki insanları her türlü bağımlılıkla esir almakla ilgili yoğun bir kampanya ve çalışma var. Bu çalışma ve kampanyayı yürüten gruplar çok güçlü gruplar. Çünkü bu işin arkasında inanılmaz büyük paralar var. Onun için de bu paranın iştahı; insan canını, insan onurunu, insan varlığını hiçe sayarak bu geliri elde etmek, bu paraya ulaşmak için her türlü vicdansızlığı yapabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi de maalesef gençleri ve çocukları her türlü bağımlılığa bulaştırarak bunun üzerinden inanılmaz gelir elde etmeye çalışıyorlar. Ama bunlar olurken maalesef gençlik, geleceğimiz, nesillerimiz birer birer oyundan düşüyor, denklemden düşüyor ve gelecekle ilgili ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Onun için nasıl 104 yıl önce bu şehirde bağımsızlık konusunda bir haykırış olmuşsa, biz de ilimizde inşallah başta madde bağımlılığı, dijital bağımlılık ve her türlü bağımlılığa karşı mücadeleyi İzmir'de güçlü bir şekilde başlatıyoruz. Atalarımıza, milletimize layık bir nesil olduğumuzu göstermek, en ufak bir bağımlılık konusunda zaafiyete uğramamak, enerjimizi, gücümüzü, beynimizi ülkemizin ve milletimizin geleceğine hasretmek ve ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için hiçbir gram enerjimizi, hiçbir gram aklımızı ve zamanımızı israf etmeyeceğimizi burada haykırıyoruz. Pırıl pırıl gençlerimize, yavrularımıza ben güveniyorum. İnşallah geleceğimiz bağımsızlıkla taçlanacak. Hayatımızda en ufak bir bağımlılık olmayacağını ben düşünüyorum."

Konuşmaların ardından Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.