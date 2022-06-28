İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "Kurtuluşumuz Kutlu Olsun" - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "Kurtuluşumuz Kutlu Olsun"

28.06.2022 11:09
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "Kurtuluşumuz Kutlu Olsun"

İzmit’in kurtuluşunun 101’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kurtuluşumuz kutlu olsun” dedi.

İzmit'in kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kurtuluşumuz kutlu olsun" dedi.

İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanıyor.  Birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı program, Kent Merydanı'nda devam ediyor. Etkinlikler, İzmit Belediyesi Bandosu'nun sahne almasının ardından İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nde görevli eğitmenler öncülüğüyle hazırlanan geleneksel Türk Tiyatrosu örneklerinin vatandaşa sunulmasıyla devam etti.

Programı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ve çok sayıda vatandaş takip etti.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları kaydetti:

"Güzel İzmitizimizin güzel insanları sizlerle birlikte bu güzel kurtuluş etkinliklerini yağmur altında izlemek de varmış. Sahnede çok güzel bir gösteri izledik.  Arkadaşlarımızla birlikte büyük emek vererek çok çalışarak açmış olduğumuz, iyi ki açmışız dediğimiz Sanat Akademimiz çok önemsediğimiz projelerimizden bir tanesiydi. Geldiğimiz noktada; O çaba sonrasında bu muhteşem güzellikler, bu muhteşem emek ve Sanat Akademisinin meyvelerini izliyor olmaktan gerçekten çok mutlu ve gururluyum.

"BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLUYORUZ"

Bütün çalışma arkadaşlarımıza, bütün sanatçı dostlarımıza, kursiyerlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz, iyi ki bu emeğin bir parçasısınız. Her sene olduğu gibi İzmitimizin düşman işgalinden kurtuluşunun kutlamasını büyük bir coşkuyla yapmaya çalışıyoruz. Bu sene de etkinliklerimizi 3-4 güne yaydık. İlk gün Solo Türk gösterisiyle başladık. Bugün sanatçı dostlarımızın, kursiyerlerimizin, akademimizin kıymetli isimleriyle birlikte güzel tiyatro gösterileri izliyoruz. Verdiğimiz emeklerin karşılığımızı görünce bu çalışmaları mutlulukla anlatıyorum.

"TÜM ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN"

İzmitimiz sanatın bu güzelliklerini uzun zamandır özlemişti. İzmitin çocuklarıyla bu sahnedeyiz. Kendi öz gücümüzle üretiyoruz. İzmitin insanlarıyla İzmit'in kurtuluşunu değerli İzmitlilerle kutluyor olmak bizim için çok kıymetli. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Vatan savunmasında gözünü hiçbir şeyden sakınmayıp gerçekten mücadele eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Kurtuluşumuz kutlu olsun."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Kurtuluşumuz Kutlu Olsun' - Son Dakika

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