İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi'ne Ödül - Son Dakika
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İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi'ne Ödül

İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi\'ne Ödül
23.06.2025 13:26  Güncelleme: 13:28
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Avrupa'nın en büyük çevresel dönüşüm projelerinden biri olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi, Kocaeli Sanayi Odası'nın düzenlediği Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni'nde teşekkür plaketi ile onurlandırıldı. Proje ile birlikte 168 hektarlık alan temizlendi ve 1.4 milyon metreküp çamur ekosistemden uzaklaştırıldı.

Avrupa'nın en büyük çevresel dönüşüm projelerinden biri olan "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi", teşekkür plaketi ile onurlandırıldı. Proje dolayısıyla bugüne kadar 168 hektarlık alan temizlendi, 1.4 milyon metreküp çamur ekosistemden uzaklaştırıldı.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Töreni, çevre hassasiyetiyle öne çıkan kurumları bir araya getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Körfezi'nde hayata geçirdiği Dip Çamuru Temizleme Projesi, törende özel teşekkür plaketi ile onurlandırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın adına plaketi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem teslim aldı. Törende konuşan Önem, "Bu ödül, sadece bugünü değil; geleceği de korumaya dair çabamızın göstergesidir." dedi.

Avrupa'nın en büyük çevresel dönüşüm projelerinden biri olarak nitelenen "İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi" kapsamında bugüne kadar 168 hektarlık alan temizlendi, 1.4 milyon metreküp çamur ekosistemden uzaklaştırıldı.

Törende Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de yer aldı. Çevreye yönelik çalışmalarını titizlikle yürüten Büyükşehir, ileri biyolojik arıtma, mavi bayraklı plajlar ve geri kazanım projeleriyle çevreye verdiği önemi de gösteriyor. Büyükşehirin bu konudaki çalışmaları sayesinde ileri biyolojik arıtma ile gri su sanayide yeniden kullanılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi'ne Ödül - Son Dakika

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