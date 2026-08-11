İzmit’te ulaşımı rahatlatacak proje

İzmit'te ulaşım altyapısını güçlendirmek ve taşkın riskini azaltmak amacıyla Kiraz Dere üzerine 157 metre uzunluğunda yeni köprü ve 4,5 kilometrelik bağlantı yolu inşa edilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı güzergahında bulunan mevcut köprünün deprem güvenliği açısından yetersiz olması ve düşük açıklığı nedeniyle yeni proje hazırlandı. "Ömer Türkçakal Bulvarı Kiraz Dere Köprüsü ve Bağlantı Yolları Yapım İşi" kapsamında, Kiraz Dere üzerine 157 metre uzunluğunda, 6 açıklıklı ve prefabrik öngermeli kirişli yeni bir köprü yapılacak.

Proje, köprü yapımının yanı sıra yaklaşık 4,5 kilometrelik bağlantı yolu, elektrik altyapı imalatları ve zemin iyileştirme çalışmalarını da kapsayacak.

Trafik akışı kesintiye uğramayacak

Yeni köprü, mevcut köprünün hemen yanına inşa edilecek. Bu sayede çalışmalar süresince Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki trafik akışı mevcut köprü üzerinden kesintisiz sağlanmaya devam edecek.

Projenin tamamlanmasının ardından trafik yeni güzergaha aktarılacak. Eski köprünün bulunduğu alan ise yan yol ve sahil kullanım alanları olarak yeniden düzenlenecek.

Zemin güçlendirme çalışmaları

Bölgedeki zayıf zemin şartları dikkate alınarak köprü ayaklarının temelinde derin karıştırma ve forekazık imalatları gerçekleştirilecek. Yaklaşım dolgularında ise zemine ilave yük getirmeyen geofoam blok dolgu sistemi kullanılacak. Yol dolgularından önce uygulanacak ön yükleme yöntemiyle ilerleyen dönemlerde zeminde oluşabilecek oturmaların önüne geçilecek.

Proje kapsamında 8 bin metre forekazık, 12 bin metreküp beton, 4 bin ton demir donatı, 55 bin metre derin zemin karıştırma (DSM), 35 bin metreküp geofoam blok dolgu ve 35 bin ton sıcak karışım asfalt imalatı yapılacak.

Çalışmaların 450 gün içinde tamamlanması planlanıyor.