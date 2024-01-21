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İzmit ve Gebze'de Çocuklar İçin Yarıyıl Tatili Etkinlikleri - Son Dakika
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İzmit ve Gebze'de Çocuklar İçin Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ve Gebze'de çocuklar için sanat ve eğlence atölyeleri düzenleyecek. Etkinlikler arasında sanal gerçeklik atölyesi, origami atölyesi, maket at yapımı, takı tasarımı atölyesi ve daha birçok etkinlik yer alacak.

İzmit ve Gebze\'de Çocuklar İçin Yarıyıl Tatili Etkinlikleri
21.01.2024 - 11:12,  Güncelleme: 11:18
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İzmit ve Gebze'de çocuklar, yarıyıl tatilinde düzenlenecek etkinliklerle eğlenceli ve öğretici tatilin keyfini çıkarılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarıyıl tatilinin ilk bölümünde çocuklar için sanat ve eğlence atölyeleri düzenleyecek. Sanat ve eğlenceli atölyelerine 26-28 Ocak tarihlerinde İzmit'te Kocaeli Kongre Merkezi, 22-28 Ocak tarihlerinde Gebze'de ise Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. 11.00 ila 18.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklere 6-13 yaş arasındaki ilköğretim okulu öğrencileri katılacak. 18.00'den sonra ise sahne gösterileri başlayacak.

Kocaeli Kongre Merkezi fuayesi ve Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikler için başvuru şartı aranmıyor. Tüm öğrenciler bu etkinliklerden başvuru yapmadan yararlanabilecek.

Geçen yılki yarıyıl tatillerinde büyük ilgi gören etkinlikler; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü, Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün işbirliğinde gerçekleştirilecek.

Sanat ve eğlence atölyeleri geçen yıl olduğu gibi tatilin neşe kaynağı olacak. Kocaeli Kongre Merkezi fuaye alanında sanal gerçeklik atölyesi, origami atölyesi, maket at yapımı, makrome yapımı, takı tasarımı atölyesi, tohum ekimi atölyesi, ebru atölyesi, bilgi evleri-hama boncuk atölyesi, bilgi evleri-3d kalem tasarım atölyesi, KBB gençlik merkezi-akıl oyunları atölyesi, Antikkapı kruvasan atölyesi, lego ile robotik atölyesi, dijital penaltı atölyesi, refleks atölyesi, fotoğraf çekim atölyesi, pedal ile araba yarışı, çömlek yapım atölyesi gerçekleşecek.

Ara tatil etkinliklerine katılan öğrenciler, çocuk sineması olan Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmini izleyecek. Geçen yılın en çok izlenen filmi olan Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filmi, 26 Ocak Cuma akşamı saat 18.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde gösterilecek.

Sahne etkinliklerinden birini de Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Grubu oluşturacak. Sevilen topluluk 27 Ocak Cumartesi akşamı 18.00'de Kocaeli Kongre Merkezinde miniklere muhteşem bir gösteri sunacak.

Son olarak yarıyıl etkinliklerinde sahnede 28 Ocak Pazar günü saat 18.00'de Kral Şakir Kapadokya Macerası Müzikali yer alacak. Ayrıca Kongre Merkezi'nin dış alanına 3 gün boyunca buz pisti kurulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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