İznik\'in El Sanatları Dünya Pazarıyla Buluşuyor

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Bursa'nın İznik ilçesinin el sanatları dünya pazarıyla buluşacak.

Zanaat ve el Sanatları odaklı dijital İznik programı kapsamında eğitime katılan esnaflar ürünlerini dünya pazarıyla buluşturma fırsatı elde etti.

İznik'in benzersiz zanaat ve el sanatları ürünlerini, modern teknolojilerle daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) destekleriyle hayata geçen "Zanaat ve El Sanatları Odaklı Dijital İznik Programı" kapsamında eğitimlere katılan 10 esnaf program sayesinde ürünlerini dünya pazarıyla buluşturma fırsatı elde etti.

İznik Belediyesi'nde gerçekleşen programın kapanış toplantısına İznik Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram ve program katılımcılarıyla gerçekleşti.

Programda konuşan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta "BEBKA, Avrupa Birliği, ulusal ve uluslar arası proje kaynaklarıyla ilçemizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA