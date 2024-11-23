Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı - Son Dakika
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Yerel

Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı

Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı

Bursa'da çiftçinin duyarlı hareketi alkış aldı. Zeytin toplamaya giden Reyhan Fındık, çamurlu ayakkabılarını kapının önünde çıkarıp markete girdi. Fındık'ın bu hareketi takdir toplarken, market çalışanları da duyarlı davranışı sebebiyle Fındık'a teşekkür etti.

23.11.2024 10:48
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Bursa'nın İznik ilçesinde yaşananlar yürekleri ısıttı. Bir kadının çamurlu ayakkabısını çıkarıp markete girmesiyle gösterdiği duyarlı davranış takdir topladı.

"ÇALIŞANLAR TEMİZLİYOR, HAK GEÇMESİN"

İznik ilçesinde Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki markete alışverişe giden Reyhan Fındık, zeytin toplarken çamurlanan ayakkabılarını kapı önünde bıraktı. Çoraplarıyla markette alışveriş yapan Fındık, "Market kirlensin istemedim. Sonuçta buradaki çalışanlar temizliyor. Hak geçmesin" dedi.

Fındık'ın bu hareketi takdir toplarken, market çalışanları da duyarlı davranışı sebebiyle Fındık'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • McA !:
    Türk insanı yardım sever,merhametli,gururlu ve azimlidir asıl şerefsizlik bu duygular üzerinden kendilerine menfaat, çıkar sağlayanlardadır. 26 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    böyle insanlar hâlâ var demek ki... 18 0 Yanıtla
  • MEHMET AYDIN:
    Dünya böyle insanların hatrına dönüyor 13 0 Yanıtla
  • yılmaz çelik:
    işte mevcut hükümet bu gibi insanların hayatlarıyla oynayıp, ülkeye yabancıları sokarak Türk halkını yok etmeye çalıştı, çalışıyor... 5 3 Yanıtla
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