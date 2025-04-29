İzQ Dijital Deneyim Merkezi, 23 Nisan\'da Çocukları Ağırladı

İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren İzQ Dijital Deneyim Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukların akınına uğradı.

İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ve Ege Genç Sanayici İş İnsanları Derneği'nin katkılarıyla kurulan, İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren İzQ Dijital Deneyim Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları ağırladı. Birbirinden farklı istasyonlarda teknoloji deneyimi yaşayan ve oyunlar oynayan "geleceğin girişimcileri", Kentimiz İzmir Derneği eğitmenlerinin yaptığı sunumlara katıldı. İnovasyondan, akıllı şehirlere; uzay bilimlerinden, robotik uygulamalara birçok yenilikçi ve interaktif istasyonun yer aldığı "İzQ Dijital Deneyim Merkezi", 26 Nisan Cumartesi günü İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri ve çalışanlarının 8-14 yaş arasındaki çocuklarını ve torunlarını ağırladı. 28 Nisan Pazartesi günü ise, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü ve İzmir Ticaret Odası işbirliğiyle Karşıyaka Çocuk Evleri (Sevgi Evi)'nden gelen çocuklar Merkezi ziyaret etti. 2 gün süren etkinliklere toplam 50 çocuk katıldı.

"Her şey çocuklarımız için, geleceğimiz için"

İzmir'i inovasyon ve girişimcilikte öncü şehir yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocuklarımızı Dijital Deneyim Merkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu Merkezi kurarken her bir detayı onlara göre tasarladık, onların teknolojiyle tanışmaları için istasyonlarımızı hem eğlenceli hem de öğretici hale getirdik. Çocuklarımızın Merkezi gezerken yaşadıkları heyecan ve mutluluk, bundan sonra yapacağımız çalışmalar için bizleri yüreklendirdi. Her şey çocuklarımız için, geleceğimiz için" dedi.

İzQ Dijital Deneyim Merkezi hakkında bilgi notu

Türkiye'de ilk defa çocuklar ve gençlerin inovasyon kavramı ile tanışması, iş insanlarının, inovasyonun üretim sürecine etkilerini deneyimlemeleri, yenilikçi buluş ve iş fikirlerinin girişimcilere ilham vermesi amacı ile bir Dijital Deneyim Merkezi kuruldu. İzmir'in en merkezi lokasyonu Alsancak'ta, karşılıklı iki binada konumlanan İzQ Girişimcilik Merkezi ve İnovasyon Merkezi, şehirde girişimciliği inovasyon kavramıyla buluşturmak için çalışıyor. Deniz kenarında bulunan İnovasyon Merkezi'nin içerisinde yer alan İzQ Dijital Deneyim Merkezi ise, bu misyonun önemli bir parçası olarak ön plana çıkıyor. - İZMİR