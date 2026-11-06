Jandarma, COP31 için İstanbul-Antalya yolunda Bilecik'te güvenlik tedbiri aldı - Son Dakika
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Jandarma, COP31 için İstanbul-Antalya yolunda Bilecik'te güvenlik tedbiri aldı

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Jandarma, COP31 için İstanbul-Antalya yolunda Bilecik\'te güvenlik tedbiri aldı
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9 Kasım'da Antalya'da başlayacak COP31 öncesi Bilecik'te jandarma, İstanbul-Antalya kara yolu üzerinde güvenlik ve emniyet tedbirleri aldı. Başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'dan gelecek katılımcılar için pazartesiye kadar üst düzey trafik önlemi alınacağı öğrenildi.

Antalya'da düzenlenecek olan COP31 öncesi Bilecik'te jandarma tarafından güzergahlarda güvenlik ve emniyet tedbirleri alındı.

Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için geri sayım başladı. 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan COP31 öncesi Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı trafik ve asayiş timlerimizce İstanbul-Antalya kara yolu üzerinde güvenlik ve emniyet tedbirleri alındı. Başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi illerden COP31 katılacakların güzergahı üzerinde Bilecik'te pazartesi gününe kadar üst düzey bir trafik önlemi alınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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