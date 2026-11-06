Jandarma, COP31 için İstanbul-Antalya yolunda Bilecik\'te güvenlik tedbiri aldı

Antalya'da düzenlenecek olan COP31 öncesi Bilecik'te jandarma tarafından güzergahlarda güvenlik ve emniyet tedbirleri alındı.

Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için geri sayım başladı. 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak olan COP31 öncesi Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı trafik ve asayiş timlerimizce İstanbul-Antalya kara yolu üzerinde güvenlik ve emniyet tedbirleri alındı. Başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi illerden COP31 katılacakların güzergahı üzerinde Bilecik'te pazartesi gününe kadar üst düzey bir trafik önlemi alınacağı öğrenildi.