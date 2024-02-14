Balıkesir'de Şehit Astsubayın Oğluna Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Balıkesir'de Şehit Astsubayın Oğluna Doğum Günü Sürprizi

Balıkesir\'de Şehit Astsubayın Oğluna Doğum Günü Sürprizi

Balıkesir'de jandarma ekipleri, 2017 yılında şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in oğlu Metehan Elçin'in 10. yaş gününde sürpriz yaparak onu yalnız bırakmadı. Doğum günü sürprizine Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz ve jandarma personeli de katıldı.

14.02.2024 11:33
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Balıkesir'de jandarma ekipleri 2017 yılında şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in emaneti olan oğlu Metehan Elçin'i 10 yaş doğum gününde yalnız bırakmadı.

2017 yılında Hatay'ın Hassa ilçesi Çardak Yaylası Domuzdamı mevkisinde meydana gelen olayda şehit olan Astsubay Çavuş Niyazi Elçin'in Balıkesir Bigadiç'teki ailesini yalnız bırakmayan jandarma ekipleri, şehidin oğlu Metehan Elçin'in 10'uncu yaş gününe özel doğum günü sürprizi yaptı. Bigadiç İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz ve jandarma personelinin katıldığı doğum günü sürprizinde, odaya "İyi ki doğdun Metehan" diye giren jandarma, alkışlar arasında minik Metehan'a pastayı üfletti. Metehan'ın doğum gününü kutlayan jandarma, çeşitli hediyeler de verdi. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Akyüz aileye iyi dileklerini sunarak, "Şehitlerimizin emaneti emanetimizdir, sahip çıkacağız. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Şehit Astsubayın Oğluna Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika


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