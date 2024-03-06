Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara\'da her an deprem olabilir

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1 kişinin ölümüne neden olan oğlunu yurt dışına kaçıran yazardan ilk sözler

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, deprem tehlikesi yaşanan Marmara Bölgesi için hazırlığa geçme çağrısı yaptı.

4 Mart'ta saat 21.38'de Çanakkale Yenice merkezli yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de korkuya neden oldu. Bursa Nilüfer'de bir kişi paniğe kapılarak ikinci kattan atladı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Son günlerde kendini sıkça hatırlatan deprem gerçeğiyle ilgili Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den kritik bir uyarı geldi.

"MARMARA'DA HER AN DEPREM OLABİLİR"

Amasya'daki Merzifon 7. Kitap Fuarı'na katılan deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde, artık hazır olunsun." ifadelerini kullandı.

"DEPREM ÇANTASI BULUNDURUN" TAVSİYESİ

Halkla buluştuğu söyleşide binaların bulunduğu zeminin yapısına ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değinen Yoshinori Moriwaki, su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulmasını tavsiye etti.

"ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİ TEMEL ALAN İMAR PLANI HAZIRLAYACAĞIZ"

Fuarı düzenleyen Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı da Kuzey Anadolu fay hattının üzerinde bulunan ilçede 4 ayda 21 bin adet deprem çantası dağıttıklarını açıkladı. İlçeyi 10 yıldır yöneten Başkan Kargı, "Önümüzdeki dönemde depremi merkezi alan bir imar revizyon çalışması yapmayı planlıyoruz. Temel önceliğimiz zemin sıvılaşma riskinin ölçülmesini temel alan imar planı hazırlayacağız. Bu riski ölçmüş bir yerel yönetim kentin yapılaşmasında daha sağlıklı adımlar atacak" diye konuştu.