Japonya'da Yabancı Turist Rekoru Devam Ediyor - Son Dakika
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Japonya'da Yabancı Turist Rekoru Devam Ediyor

Japonya'da Haziran ve Temmuz aylarında yabancı turist rekoru kırılırken, başkent Tokyo'nun turistik bölgelerinden Harajuku ve Shibuya'da yabancı ziyaretçilerin yoğunluğu Ağustos ayında da devam ediyor.

25.08.2024 12:55
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Japonya'da Haziran ve Temmuz aylarında yabancı turist rekoru kırılırken, başkent Tokyo'nun turistik bölgelerinden Harajuku ve Shibuya'daki caddelerde yabancı ziyaretçilerin yoğunluğu Ağustos ayında da devam ediyor.

Uzak Doğu ülkesi Japonya turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Haziran ve Temmuz aylarında ardı ardına rekor sayıda turistin ziyaret ettiği Japonya'ya yabancıların ilgisi bu ay da sürdü. Tokyo'nun en gözde turistik bölgelerinden olan Harajuku ve Shibuya'da hafta sonu yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Caddeler turistlerle dolarken, kimi ziyaretçiler fotoğraf çekerek anılarını ölümsüzleştirdi, kimileri ise alışverişin tadını çıkardı.

Shibuya'nın en işlek caddelerinden birinde bulunan dönercide çalışan Burhan Keleş, son aylarda değer kaybeden Japon Yeni'nin de etkisiyle yabancı turist artışı yaşandığını söyledi. "Bu tabii ki bizim işlerimize de olumlu şekilde yansıdı" diyen Keleş, "Şu an ölü sezonda olmamıza rağmen, işlerimiz normal sezondan bile iyi. Normalde Japon müşteriler ağırlıktayken, aşırı derecede yabancı ziyaretçi gelmesi nedeniyle bu sene yabancı müşteriler daha çok" şeklinde konuştu.

"Yabancı ziyaretçi akınının nedeni sosyal medya"

Avustralya'nın Melbourne kentinden geldiğini söyleyen Leo Brown ise, ülkesinde kış olması nedeniyle yaz mevsimini yaşayan bir ülkeyi tercih ettiğini söyledi. Japonya'da yaşanan turist yoğunluğunu sosyal medyanın etkisine bağlayan Brown, "Sosyal medya, özellikle de TikTok Japonya ile ilgili içeriklerle ve turistik atraksiyonlarla dolu. Bunun en önemli faktör olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Japonya'da yaşayan ABD vatandaşı Michael Sean da ülkedeki turist patlamasının farklı nedenleri olduğunu söyledi. Covid-19 pandemisinin sona ermesinin önemli bir faktör olduğuna dikkat çeken Sean, "İnsanlar yeniden seyahat etme fırsatı elde edince, özellikle Avrupa ve ABD gibi bölgelerden birçok kişi Japonya'ya gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda uçak biletleri de çok pahalıydı" dedi. Sosyal medya kullanımı ve Japon kültürüne yönelik ilginin de yabancı ziyaretçi sayısını artırdığını kaydeden Sean, "Hal böyle olunca her zamankinden fazla sayıda ziyaretçi ülkeye geldi ve turist patlaması yaşandı" diye konuştu.

Japon vatandaşı Nana Ozawa ise, yabancıların ülkesine olan ilgisini "Öncelikle Japonya çok güvenli. Japon yemekleri çok lezzetli ve görülecek harika yerler var" sözleriyle değerlendirdi.

Ziyaretçi rekoru kırıldı

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün (JNTO) verilerine göre, ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı Haziran'da 3,14 milyonla rekor kırarken, Temmuz ayında 3,29 milyon ziyaretçi ile rekor tazelendi. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Japonya'da Yabancı Turist Rekoru Devam Ediyor - Son Dakika

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