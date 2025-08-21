Japonya'dan Filistin'e Gıda Desteği - Son Dakika
Japonya'dan Filistin'e Gıda Desteği

21.08.2025 10:12
Japonya, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Filistin'e 500 milyon yen (3.3 milyon dolar) destek sağlayacak.

Japonya, Filistin'e Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla 500 milyon yen (3.3 milyon dolar) tutarında mali destek sağlanacağı bildirildi.

İsrail'in Gazze'yi işgal planını yürürlüğe koymasına ve bölgede yol açtığı insani krize dünyadan tepki yağarken, Japonya'dan Filistin'e yardım eli uzandı. Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla Filistin'e 500 milyon yen (3.3 milyon dolar) tutarında mali destek sağlanacağı bildirildi. 7 Ekim 2023'te başlayan çatışmaların ardından özellikle Gazze Şeridi'ndeki nüfusun gıda kriziyle karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, "Japonya'nın desteğiyle ve WFP aracılığıyla sağlanacak bu gıda yardımı bölgedeki acil ihtiyacın karşılanmasına katkı sağlayacaktır" denildi. Filistin Özerk Yönetimi'nin talebi üzerine alınan yardım kararının, Filistin'deki gıda güvenliğini iyileştirmeyi ve yaşam şartlarının istikrarına katkıda bulunmayı amaçladığı aktarıldı.

WFP: "348 bin 270 kişiye gıda sağlanacak"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan (WFP) yapılan açıklamada ise, Japonya'nın 500 milyon yenlik "hayati önemdeki" katkısının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "WFP, operasyonel zorluklara rağmen Gazze ve Batı Şeria'da en çok ihtiyaç duyanlara ulaşmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Japonya hükümetinin sarsılmaz desteği sayesinde WFP ekiplerinin sahadaki insani yardımları sürdürebileceği kaydedilen açıklamada, "Bu katkı ile Japonya'dan konserve balık ve buğday unu tedarik edilerek gıda güvencesi bulunmayan yaklaşık 348 bin 270 kişiye besleyici öğünler sağlanacaktır" denildi. - TOKYO

Kaynak: İHA

