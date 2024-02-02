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'Jean Monnet Burs Programı' Bursiyerleri Ankara'da Sertifika Töreninde Buluştu - Son Dakika
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'Jean Monnet Burs Programı' Bursiyerleri Ankara'da Sertifika Töreninde Buluştu

\'Jean Monnet Burs Programı\' Bursiyerleri Ankara\'da Sertifika Töreninde Buluştu

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Jean Monnet Burs Programı' çerçevesinde yüksek lisans ve araştırma çalışmalarını tamamlayan 303 bursiyer, Ankara'da düzenlenen sertifika töreniyle bir araya geldi. Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolous Meyer-Landrut ve diğer önemli isimler katıldı. Tören, protokol konuşmaları, bursiyerlerin deneyimlerini paylaşması ve sertifikaların takdimiyle devam etti. Tören sonunda müzik konseri düzenlendi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

02.02.2024 20:09
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'Jean Monnet Burs Programı' çerçevesinde yüksek lisans ve araştırma çalışmalarını tamamlayan 303 bursiyer, Ankara'da düzenlenen sertifika töreniyle bir araya geldi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen 'Jean Monnet Burs Programı' çerçevesinde 2020-2021 ve 2021-2022 akademik yıllarında yüksek lisans ve araştırma çalışmalarını tamamlayan bursiyerler, Ankara'daki bir otelde düzenlenen sertifika töreni ile bir araya geldi. Düzenlenen törene Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolous Meyer- Landrut, Merkezi Finas ve İhale Birimi Başkan Vekili Barbaros Murat Köse ve AB üye ülkelerinin büyükelçileri yer aldı. Sertifika töreni protokol konuşmalarının başlamasının ardından, bursiyerlerin deneyimlerini paylaşmaları ve sertifikaların takdimi ile devam etti. Konuşmaların ardından bursiyerlere sertifikaları Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut tarafından takdim edildi. Çekilen hatıra fotoğraflarından sonra gerçekleştirilen müzik konserinin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 'Jean Monnet Burs Programı' Bursiyerleri Ankara'da Sertifika Töreninde Buluştu - Son Dakika
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