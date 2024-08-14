Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Direnci Hakkında Konferans - Son Dakika
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Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Direnci Hakkında Konferans

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür\'den Çekmeköy\'ün Depremselliği ve Deprem Direnci Hakkında Konferans

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının sert ve dayanımlı olduğunu vurgulayarak, deprem öncesi ve sonrasında yapılacak çalışmalara dikkat çekti. Çekmeköy'ün sarsılma hızının en yavaşları arasında olduğunu belirten Görür, deprem güvenliği için alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

14.08.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün katılımıyla, " Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy" konferansı düzenlendi. Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının sert ve dayanımlı olduğunu, İstanbul'da birçok ilçeye göre daha iyi bir noktada olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bir numaralı gündem maddelerinden biri olan deprem konusunda uzman olan, ülkenin deprem konusunda önde gelen bilim adamlarından biri olan Prof. Dr. Naci Görür, Çekmeköy'de katıldığı konferansta yaptığı açıklamalarla deprem öncesi ve sonrasında yapılacak olan çalışmalara dikkat çekti. İstanbul'un zeminini ve yapılaşmayı da değerlendiren Naci Görür, şehrin genç ilçelerinden Çekmeköy'ün zemininin sağlam olduğunu ve dinamitle kırılacak bir dirence sahip olduğunu vurguladı.

Çekmeköy'de paleozoik zaman kayaçları var

Konferansta vatandaşlara hitap eden Naci Görür, "Çekmeköy jeolojisi paleozoik dediğimiz çok sağlam sert ve sağlam kayalardan oluşmuş. Yani bu bölgenin jeolojisi de eski kayalardan oluşmuş, sağlam çekiçle kıracağınız, kimi yerlerde dinamikle kıracağınız taşlardan oluşmuş durumda. Ordovisiyen, Silüriyen, Devoniyen gibi yaşlı kayalar burada var" dedi.

Çekmeköy'ün sarsılma hızı en yavaşları arasında

Deprem sırasında Çekmeköy az hızla sarsılacak. Bu demektir ki deprem sırasında evleriniz büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacak. Sizin binalar muhtemel bir depremde aşarı bir şekilde sarsılmayacak. Depremin en belirgin özelliği binanın sarsılmasıdır. Ne kadar hızlı sarsılırsa çabuk yıkılır, ne kadar yavaş sarsılırsa az yıkılır. Şimdi genellikle burada yani Çekmeköy'de binalar az hızla sarsılır. Bu demektir ki Çekmeköy'de ki binalardan deprem sonrası insanların büyük bir kısmı sağ olarak canlı olarak binalardan dışarı çıkabilir. Göçük olmaz göçük altında kalmaz ölmezler. Unutmayın en iyi bina depremden sonra sahibinin içinden sağ çıkmasını sağlayan binadır" dedi.

Prof. Dr. Görür ayrıca, muhtemel bir İstanbul Depremi öncesinde hem belediyelerin hem de devletin gerçekleştirmesi gereken hazırlıkların önemine dikkat çekti. Görür, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların deprem öncesinde hazırlıklarını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, deprem güvenliğini artırmak için alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi. Altyapı sorunları, ulaşım zorlukları ve ekonomik sıkıntılar gibi konulara da değinen Görür, bu tür sorunların etkilerini en aza indirmek için önceden planlama ve hazırlık yapılmasının şart olduğunu ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Direnci Hakkında Konferans - Son Dakika

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