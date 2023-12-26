Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Çalışma Nedeniyle Seferler Durdu

Güngören'de tramvay yolunda çalışma nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu

İSTANBUL - T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay hattındaki raylarda akşam saatlerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle tramvay seferleri yapılamadı. Duraklarda yaşanan yoğunluk sonrası vatandaşlar ring otobüsleri ile taşındı.

T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay hattındaki raylarda akşam saatlerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle tramvay seferleri yapılamadı. Yapılamayan seferler nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine ise durağa ring otobüsleri yönlendirildi. Tramvayın Güngören durağından ring otobüslerine binmek isteyen yolcuların araçlara yetişmek için koştukları görülürken, az sayıda gelen otobüs nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.