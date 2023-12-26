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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Çalışma Nedeniyle Seferler Durdu - Son Dakika
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Çalışma Nedeniyle Seferler Durdu

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında akşam saatlerinde yapılan çalışmalar nedeniyle tramvay seferleri yapılamadı. Duraklarda yoğunluk yaşanması üzerine vatandaşlar ring otobüsleriyle taşındı.

26.12.2023 - 00:35,
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Güngören'de tramvay yolunda çalışma nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu

İSTANBUL - T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay hattındaki raylarda akşam saatlerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle tramvay seferleri yapılamadı. Duraklarda yaşanan yoğunluk sonrası vatandaşlar ring otobüsleri ile taşındı.

T1 Kabataş - Bağcılar Tramvay hattındaki raylarda akşam saatlerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle tramvay seferleri yapılamadı. Yapılamayan seferler nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine ise durağa ring otobüsleri yönlendirildi. Tramvayın Güngören durağından ring otobüslerine binmek isteyen yolcuların araçlara yetişmek için koştukları görülürken, az sayıda gelen otobüs nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Çalışma Nedeniyle Seferler Durdu
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Çalışma Nedeniyle Seferler Durdu - Son Dakika
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