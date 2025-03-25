Kadim Vakfı\'ndan Ramazan Yardımları

Kütahya Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, Ramazan ayında gerçekleştirdikleri yardımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Vakıf olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için büyük bir çaba gösterdiklerini belirten Önsay, iftar organizasyonları, erzak ve nakdi yardımlarla yüzlerce aileye destek olduklarını ifade etti.

Önsay, Ramazan ayının başından itibaren başlattıkları yardım çalışmalarında 300'den fazla aileye ulaştıklarını belirtti. Bu kapsamda 220 aileye erzak paketi, 50 aileye alışveriş kartı dağıtıldığını, bazı ailelere ise nakdi yardımlarda bulunulduğunu söyledi.

Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan yardımların farklı şekillerde gerçekleştirildiğini vurgulayan Önsay, "Bazı bağışçılar nakdi yardım yapmayı tercih ederken, bazıları erzak ya da alışveriş kartı bağışladı. Biz de bu yardımları en uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık" dedi.

2 bin 850 kişiye iftar

Kadim Vakfı, Ramazan boyunca düzenlediği iftar programlarıyla da binlerce kişiyi ağırladı. Mahalle mahalle belirlenen ihtiyaç sahiplerini özel davetle iftara getirdiklerini belirten Önsay, "Şu ana kadar 2 bin 850 vatandaşımız burada iftar yaptı. Farklı mahallelerden servislerle misafirlerimizi getirerek sıcak bir iftar ortamı sağladık" ifadelerini kullandı.

Özel gruplara yönelik çalışmalar da yapıldığını belirten Önsay, engelli bireyler, otizmli çocuklar ve üniversite öğrencileri için de özel iftar programları düzenlediklerini dile getirdi.

Ramazan boyunca yapılan yardımların bayramda da devam edeceğini belirten Önsay, 250 çocuğun bayramlık kıyafetlerinin dağıtılmaya başlandığını söyledi. İstanbul'dan gönderilen sıfır kıyafetlerin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldığını belirten Önsay, alışveriş kartları ile çocukların kendi kıyafetlerini seçme imkanı da sunacaklarını açıkladı.

Bayramda çocuklar için özel etkinlik

Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerini destekleyen Kadim Vakfı, bayramda da çocukları unutmayacak. Önsay, bayramın üçüncü günü saat 12.00'de gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları için özel bir bayramlaşma etkinliği düzenleyeceklerini duyurdu. Bu etkinlikte çeşitli yarışmalar, ikramlar ve hediyelerle çocukların bayram sevincini doyasıya yaşayacağını söyledi.

Son olarak Kütahya'nın Ramazan ayını en güzel şekilde yaşayan şehirlerden biri olduğunu belirten Önsay, tüm Kütahyalıların Ramazan Bayramı'nı kutladı. - KÜTAHYA