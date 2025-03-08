Kadın Tarım İşçisi Meral Arslan'ın Azmi - Son Dakika
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Kadın Tarım İşçisi Meral Arslan'ın Azmi

Kadın Tarım İşçisi Meral Arslan\'ın Azmi

30 yıldır tarımda çalışan Meral Arslan, zorlu şartlara rağmen ekmek parasını kazanıyor.

08.03.2025 10:51
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Hatay'da 30 yıldır her gün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutan ve zor şartlar altında tarım işçisi çavuşu Meral Arslan, insanlar tarafından tuhaf karşılansa da ekmek parasını kendi ayakları üzerinde durarak kazanıyor.

Verimliliği ve ürün çeşitliliği bakımından Türkiye'deki tarımsal üretimin en önemli merkezlerinden biri olan Hatay'da tarımda üretim aralıksız olarak sürüyor. Kışın soğuğa, yazın da 40 derecenin üzerine çıkan sıcağa rağmen 30 yıldır tarlanın yolunu tutan Samandağlı kadın tarım işçisi çavuşu 46 yaşındaki Meral Arslan, evine ekmek götürmek için zor şartlar altında ekibiyle birlikte çalışıyor. Zaman zaman insanlar tarafından tuhaf karşılanan Meral çavuş, küçüklüğünden bu yana sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmaya başlayarak ekmek parasını kazanıyor. Tarlada genelde çavuşların erkek olduğunu belirten Meral Arslan, "beni gördüklerinde ilk başta çok tuhaf karşılıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en güzel hissi kendi paranla kazanıp kendi harcamalarını karşılaman"

İnsanın kendi ihtiyaçlarını karşılamasının çok güzel bir his olduğunu ifade eden Meral Arslan, "Kimseye muhtaç olmamak çok güzel bir his. Dünyanın en güzel hissi kendi paranla kazanıp kendi harcamalarını karşılaman. İnsan mutlu oluyor ve kimseye ihtiyacın olmuyor. Kadın çalışarak eşine, oğluna, kızına ve ülkesine katkıda bulunuyor. Çalışmak güzel bir şey herkesin çalışması lazım kimsenin oturup birinden beklentisi olmaması gerekiyor" dedi.

"Kadın çavuş tuhaf karşılanıyor ve genelde çavuşlar erkek oluyor"

Kadın çavuş olmasını kadınların ilk başta tuhaf karşıladığını ifade eden Arslan, "Önceden çok tuhaf geliyordu. Kadın çavuş tuhaf karşılanıyor ve genelde çavuşlar erkek oluyor. Beni tanıyınca mutlu oluyorlar güvenleri oluyor bir abla, teyze ve anne gibi davranıyorlar eksik olmasınlar. İlişkilerim tarlada çalışanlarla çok iyi şükür kardeş, abi ve abla gibi geçinip gidiyorum. Kendi ekibim var bugünkü ekibim işte limon hasadı yaptık günü bitirdiler Allah'ın izniyle bugünü de hayırlısıyla kapattık. Kadınlar kendi ayakları üstünde dursunlar kendi kazançlarını kendi masraflarını kendi paralarını kazansınlar. Oturmasınlar ne yapabiliyorlarsa yapsınlar kendilerine, eşlerine ve çocuklarına destek olsunlar" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadın Tarım İşçisi Meral Arslan'ın Azmi - Son Dakika

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