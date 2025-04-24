Kadın ve Aile Resim Yarışması\'nda ödüller sahiplerini buldu

Başiskele'de ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinin katıldığı "Kadın ve Aile" temalı resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Bu yılın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte, ailelerin kültürel, sosyal ve duygusal bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kadın ve Aile temalı Resim Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini teslim aldı.

Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Başiskele Sosyal Hizmet Merkezi iş birliğiyle düzenlenen resim yarışmasına, ilçe genelindeki okullarda eğitim hayatlarına devam eden ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri birbirinden güzel resimleriyle katıldı.

Resim öğretmenleri ve yarışmayı düzenleyen kurumlardan personellerden oluşan jüri, yarışmaya katılan onlarca resim arasından dereceye giren resimleri belirlemekte zorlandı. Birbirinden güzel ve başarılı tekniklerin kullanıldığı resimlerden 10 tanesi ödül almaya hak kazandı.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde dün gerçekleştirilen ödül töreni ve sergi açılışına Başiskele Belediye Başkan Yardımcısı Arif Başkan, jüri üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını Başkan Yardımcısı Arif Başkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik etti. - KOCAELİ