Kadına Yönelik Şiddete Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kadına Yönelik Şiddete Dikkat!

Geniş Video İzle

KADEM, 25 Kasım'da kadına yönelik şiddeti vurguladı; dizi incelemesi ile 3013 şiddet sahnesi tespit edildi.

23.11.2024 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KADEM kadına yönelik şiddete dikkat çekti

ESKİŞEHİR - Eskişehir KADEM İl Temsilcisi Mehtap Özkaya, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili yaptığı konuşmada televizyon dizilerinin kadına yönelik şiddet üzerindeki etkisini vurguladı.

Eskişehir KADEM İl Temsilcisi Mehtap Özkaya, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili yaptığı konuşmada bu yıl ki sloganlarının "şiddete seyirci kalma" olduğunu söyledi. Özkaya, geçtiğimiz yıl en çok izlenen 14 yerli yapım diziyi kadına yönelik şiddet bağlamında değerlendirdiklerini söyledi. İncelemeye konu olan 14 dizide toplam 327 bölümde 3 bin 13 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit ettiklerini dile getiren Özkaya, "25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle bir aradayız. Tüm dünyada kadınlar özel ve kamusal alanda farklı şiddet türlerine maruz kalıyorlar. Bu gerçeğe dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak adına 25 Kasım önemli bir gündür. Bu yıl ki hazırladığımız kampanyamızın sloganı ise "şiddete seyirci kalma". Bu sloganla vermeyi hedeflediğimiz mesajlar var. Medyada geçen kadına yönelik şiddet konusu bizimde uzun zamandır gündemimizde yer alıyor. Medyada kadına yönelik şiddet ve izleyici farkındalığı, yerli diziler üzerinde inceleme başlıklı önemli araştırmayı hayata geçirdik. Bu araştırmada geçtiğimiz yıl en çok izlenen 14 yerli yapım diziyi kadına yönelik şiddet bağlamında inceledik. Bu araştırmada dizilerde işlenen şiddet türlerini, bu türlerin oranlarını, yaygınlığını, izleyicilerin dizilerdeki kadına yönelik şiddete dair farkındalığını ve şiddet sahnelerinden etkilenme durumlarını ölçtük. İncelemeye konu olan 14 dizide toplam 327 bölümde 3 bin 13 kadına yönelik şiddet sahnesi tespit ettik. En çok karşılaşılan şiddet türlerine baktığımızda ise yüzde 51 oranında psikolojik, yüzde 24 sözlü, yüzde 11 çok boyutlu ve karmaşık, yüzde 8 fiziksel şiddet tespit ettik. Kadına yönelik şiddetin bütün türleri diziler aracılığıyla evimize sızıyor. Bu sebeple bizler kampanya boyunca "şiddete seyirci kalma" diyerek televizyon dizilerindeki kadına yönelik şiddet ve türlerine, etkilerine dikkat çekip sizlerle paylaşacağız. Kampanyamızın kadına yönelik şiddete karşı bireysel ve toplumsal farkındalık oluşmasını diliyor, hepinize duyarlılığınızdan dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kadına Yönelik Şiddete Dikkat!
Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Eskişehir, İnceleme, Kadın, Yerel, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadına Yönelik Şiddete Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:39 İşte terör örgütünün acımasızlığı Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi
18:08 Yenidoğan Çetesi davasında ara karar Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek
17:52 Canlı anlatım Kıran kırana maçta tempo çok yüksek Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
17:06 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa’da her yeri vurabiliriz Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
13:18 Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
06:46 İstanbul’da fabrika yangını İstanbul'da fabrika yangını
01:57 İstanbul Havalimanı’nda yolculara Şevval Sam sürprizi İstanbul Havalimanı'nda yolculara Şevval Sam sürprizi
01:11 Ünlü kebapçı Bedri Usta’nın kardeşi feci şekilde can verdi Ünlü kebapçı Bedri Usta'nın kardeşi feci şekilde can verdi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
00:16 Samsun’da iğrenç olay: 76 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı Samsun'da iğrenç olay: 76 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
23:16 Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için ’Yasak’ kararı Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 19:25:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.