Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, tutuklanan kadınlar için basın açıklaması yaptı

HABER: ECE AZAK – KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL
Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, İzmir Karşıyaka'da gerçekleştirilen Van protestoları sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Sibel Örkmez ve Sedanur Uğur için basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Haklarımızdan da, örgütlü mücadelemizden de vazgeçmiyoruz" denildi.
DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasına rağmen mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına tepki gösteren Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir'de basın açıklaması yapmıştı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önündeki açıklamanın ardından yürüyüşe geçen gruba polis müdahale etmiş 6 kişi de gözaltına alınmıştı. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Sibel Örkmez ve Sedanur Uğur için Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu tarafından Karşıyaka'da basın açıklaması düzenledi.
Açıklamada, "Kayyumlar gidecek biz kalacağız", "Kadınlar birlikte, birlikte güçlü", "Yaşasın kadın dayanışmamız", "Halkın iradesi gasp edilemez", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganları atıldı.
Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu adına açıklamayı okuyan Berfin Tozlu, şunları söyledi:
"KAYYUM ATAMA GİRİŞİMLERİ"
"AKP- MHP suç ittifakı her gün bir yeni suç daha işliyor. İşçilerin, emekçilerin, Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, gençlerin karşısında her geçen gün düşmanca politikalarını yükseltiyor. 31 Mart Yerel Seçimlerine 2 gün kala cuma günü mesai saatinin bitimine 5 dakika varken DEM Parti Van Büyükşehir Belediye başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu hakları hukuksuz olarak gasp edilmesine karşı iradesine sahip çıkanlar Van'dan İzmir'e, İstanbul'dan Diyarbakır'a sokakları polis saldırılarına rağmen terk etmedi. Yerel Seçimlerde ülkenin dört bir yanında kadınlar, gençler, işçiler, Kürtler, Aleviler hayatımızı kuşatan AKP-MHP ittifakına cevabını verdi. Halktan yedikleri tokata karşı yine saldırılar başladı.Yıllardır KHK ve kayyumlarla ülkeyi yönetmeye çalışan Erdoğan'ın Van'a kayyum atama girişimleri halkın direnişi ile boşa düştü ve direnen Van halkı kazandı."
Gözaltına alınan eylemcilerin gözaltı süresince hakaretlere, sözlü tacizlere, psikolojik işkenceye maruz kaldığını öne süren Tozlu, "Kız kardeşlerimizin, avukatlarla görüşmesi de engellenmeye çalışıldı. Avukatlarımız arkadaşlarımıza ulaşmak istediği için İzmir Emniyeti'ndeki polislerin saldırısına uğrayarak darp edildi. Kadın cinayetlerinin, çocuk istismarının arttığı bu dönemde kadınların, çocukların yanında olan; işçilerin, emekçilerin haklarına sahip çıkan; ezilen, yok sayılan halklarla dayanışma gösteren kız kardeşlerimizin tutuklanması tesadüf değildir" dedi.
"BU FAŞİST, ERKEK DÜZENİ BİZLER YIKACAĞIZ"
Mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Tozlu, "Örgütlü mücadelemizin gücünü kırmak isteyenleri biliyoruz, görüyoruz. Ama onlar da bizi biliyor, bizi görüyor ve görmeye devam edecekler. 2911 sayılı kanuna muhalefetten arkadaşlarımızı tutuklayan bu düzenin tam karşısındayız. Gösteri ve protestolara katılmak gibi en temel haklarımızdan birine dahi tahhammülü olmayan bu faşist, kadın düşmanı iktidara yanıtımızı sokakta vermeye devam edeceğiz. İzmir halkı bir kere daha duysun; Kadınlar, Kürtler, Aleviler, işçiler, çocuklar öldürülürken sesini çıkarmayan erkek devlet; kayyum iradesini protesto eden kadınları tutukladı. Bu faşist, erkek düzeni bizler yıkacağız, kadınlar yıkacak. Korkuları da bundan" ifadeerini kullandı.
"KAYYUMLAR GİDECEK, BİZ KALACAĞIZ"
Tozlu, sözlerini şöyle noktaladı:
" Batman'da HÜDA-PAR'a karşı kazanan Gülistan Sönük'ün, Akbelen Ormanı'nda Limak'a karşı direnen İkizköy'ün yeni muhtarı Nejla Işık'ın, AKP döneminde İstanbul'da tershanenin yıkılarak AVM yapılmasına karşı çıktığı için işten atılan gemi mühendisi ve şimdi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve hayatını, haklarını AKP'ye teslim etmeyen, 8 Mart'ta sokakları dolduran, iradesini gasp etmeye çalışanların karşısına dikilen kadınların isyanı, inadı ve inancıyla Sibel'i, Seda'yı ve tutuklu tüm kadınları alacağız. Haklarımıza sahip çıkmaya; ezilen, yok sayılan halkın sesi olmaya, emek mücadelesinin bir parçası olmaya devam ediyoruz. Haklarımızdan da ve örgütlü mücadelemizden de vazgeçmiyoruz. Direnişimiz ile nasıl Van'ı kazandıysak şimdi zaferi Van'dan Şırnak'a, Bitlis'e ve İstanbul'un ilçelerine taşımaya devam edeceğiz. Sibel ve Seda'yı da sizin elinizden alacağız. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız."
Son Dakika › Yerel › Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu, tutuklanan kadınlar için basın açıklaması yaptı - Son Dakika
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