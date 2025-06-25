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Kadınlar Teknolojide Güçleniyor

Kadınlar Teknolojide Güçleniyor
25.06.2025 12:33
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Bakanlar, kadınların teknolojiye entegrasyonunun Türkiye'nin geleceği için kritik olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırması Raporu" lansmanında yaptığı konuşmada "Geleceğin Türkiye'sini inşa ederken kadınların gücü ve yeteneği en büyük hazinemiz olacak. Bugün bizlere düşen görev, kız çocuklarımıza ve kadınlara hayallerini gerçekleştirebilecekleri imkanları sunmaktır" derken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise "Türkiye'nin kalkınmasında, güçlenmesinde, aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz; Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Teknolojide Kız Öğrenciler Yapay Zeka Farkındalık Araştırma Raporu"nun tanıtımı Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen programla yapıldı. Programa; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katıldı.

"Toplumsal kalkınma için kadınları teknolojiyle buluşturmak şart"

Programda bir konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu değerli araştırma, kız öğrencilerimizin teknolojide ve özellikle yapay zeka alanındaki farkındalığını ortaya koyuyor. Ülkemizin dört bir yanında, kız öğrencilerin yapay zeka konusundaki bilgi düzeyini, ilgisini ve beklentilerini anlamamıza yardımcı oluyor. ve geleceğin teknolojilerine, onların da yön verebilmesi için bize önemli ipuçları sunuyor. Kız çocuklarımızın eğitimine, özellikle de teknoloji ve bilim eğitimine yapılan yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bir kız çocuğu kod yazmayı öğrendiğinde, sadece kendi hayat yolunu değiştirmekle kalmaz. Erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışması, problem çözme ve liderlik becerilerini de geliştirir. Aynı zamanda ailesine ve çevresine de ilham verir. Bugün onlara verdiğimiz küçük bir destek, yarın bir buluş, bir startup veya toplumsal bir dönüşüm olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda teknolojide fırsat eşitliğini sağlamak, ülkemizin toplumsal ve ekonomik kalkınması için de kritik önemdedir. Kadınların yenilikçi fikirlere, bilimsel araştırmalara ve teknoloji üretimine tam ve eşit katılımı, Türkiye'nin rekabet gücünü ve gelişmişliğini arttıracaktır. Bu nedenle, kadınların güçlenmesi hepimizin kazanması demektir. Toplumsal kalkınma için kadınları teknolojiyle buluşturmak şart. Geleceğin Türkiye'sini inşa ederken kadınların gücü ve yeteneği en büyük hazinemiz olacak. Bugün bizlere düşen görev, kız çocuklarımıza ve kadınlara hayallerini gerçekleştirebilecekleri imkanları sunmaktır. İş Dünyasının Değerli Temsilcileri, Sizler kadın istihdamına öncelik vererek, staj ve mentorluk programlarıyla genç kızlarımızı destekleyerek bu dönüşümde büyük rol oynayabilirsiniz. Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Türkiye'nin dört bir yanına teknoloji eğitimleri götürerek ve rol modelleri toplumla buluşturarak değişimin lokomotifi olabilirsiniz. Bizler de, kapsayıcı ve sürdürülebilir stratejilerle her adımda yanınızda olacağız. Bugün bir köy okulunda destek verdiğimiz bir kız çocuğu, yarın dünyanın problemlerine çare bulan bir bilim insanı, bir mühendis, bir CEO olabilir. Toplum 5.0 hayalimizde hiçbir kız çocuğu 'yapamazsın' sözüyle geri adım atmasın. Hiçbir kadın teknoloji trenini kaçırsın istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacaktır"

Ardından kürsüye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise kadınların emeğinin önemine vurgu yaparak, "Yapay zeka modellerinin tasarımı, geliştirilmesi ve denetlenmesinde kadınların aktif rol almasını; hem teknolojinin toplumsal adaletle uyumlu bir şekilde şekillenmesi hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin gerçekleşmesi açısından hayati görüyoruz. Maalesef yapay zeka sistemleri; adil, şeffaf ve kapsayıcı biçimde tasarlanmadığında ya da önyargılı veri kümeleriyle eğitildiğinde, toplumsal eşitsizlikleri derinleştirme riski taşıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar; yapay zeka algoritmalarının kadınların eğitim, istihdam ve sağlığa erişiminde ayrımcılığa yol açabileceğini açık biçimde ortaya koyuyor. Son yıllarda attığımız adımlarla; bilimin ve teknolojinin diğer sahalarında olduğu gibi yapay zeka alanında da kadınların varlığı ve temsiliyeti açısından muazzam ilerleme kaydettik. Bugün ülkemizin dört bir yanında birbirinden kıymetli kadın bilim insanları, mühendisler ve girişimciler; çığır açıcı işlere imza atıyor. Bilgi birikimi, analitik zekası ve çözüm odaklı yaklaşımıyla fark meydana getiren Türk kadınları, yapay zekanın adalet, eşitlik ve toplumsal fayda temelinde şekillenmesinde öncü bir rol üstleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; toplumumuzun tüm kesimlerinin hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği kapsayıcı bir iklimi tesis ederek, bu başarı hikayelerinin çoğalmasını desteklemeyi, görünürlüklerini artırmayı ve kadınların yapay zeka ekosisteminde daha güçlü biçimde yer almasını sağlamayı en öncelikli görevlerimiz arasında addediyoruz. Bu noktada Teknolojide Kadın Derneği'nin çalışmalarını oldukça kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim. Bizler için kadınların emeği ve katkısı olmayan her iş eksiktir, yalındır. "Türkiye'nin kalkınmasında, güçlenmesinde, aydınlık yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda kadınların yüzyılı olacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadınlar Teknolojide Güçleniyor - Son Dakika

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