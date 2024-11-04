Kadir Kelleci, Hatay İçin Pedal Çeviriyor - Son Dakika
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Yerel

Kadir Kelleci, Hatay İçin Pedal Çeviriyor

Kadir Kelleci, Hatay İçin Pedal Çeviriyor

MTB Şampiyonu Kadir Kelleci, çocuklara bisiklet hediye etmek için 1080 km bisiklet turuna çıktı.

04.11.2024 13:18
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Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonu ve milli bisikletçi Kadir Kelleci, Hatay'daki depremden etkilenen çocuklara bisiklet hediye etmek amacıyla 8 günde 1080 kilometrelik bir bisiklet turuna başladı. 8 etap ve 1080 kilometre sürecek olan bu zorlu tur kapsamında, Kelleci'nin topladığı bağışlarla çocuklara dağıtılmak üzere bisikletler alınacak ve Hatay'daki bir spor kulübüne bağışlanacak.

Kadir Kelleci, Muğla-Antalya-Mersin- Adana ve Hatay illerinden geçerek turu tamamlamayı hedefliyor. Bugün sabah saatlerinde Muğla Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, Kelleci'yi Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ve Türkiye Bisikletçiler Muğla İl Temsilcisi İlker Cömert uğurladı.

Milli sporcu, bisiklet sporuna duyduğu tutkuyu toplum yararına kullanmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Hatay için pedal çevirerek küçük de olsa bir katkı sağlamayı ve farkındalık oluşturmayı hedefliyorum. Hep birlikte daha güçlü bir toplum oluşturmak için mücadele ediyoruz. Desteklerinizi bekliyorum" dedi.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, bu anlamlı yolda Kadir Kelleci'ye başarılar dileyerek, depremde kaybettikleri vatandaşları rahmetle andı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye, Yerel, Yaşam, Hatay, Spor, Son Dakika

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