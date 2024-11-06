Kadirli'de Araç Yağ Değişimi Gecikiyor - Son Dakika
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Kadirli'de Araç Yağ Değişimi Gecikiyor

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Osmaniye Kadirli'de esnaflar, ekonomideki zorluklar nedeniyle araçların yağ değişiminde gecikme olduğunu belirtiyor.

06.11.2024 14:11
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sanayi esnafı Ahmet Tamer, vatandaşların mecbur kalmadıkça araçlarının yağını değiştirmediğini ifade etti. Tamer, "Aslında 10 bin kilometre giden yağı öyle titiz müşterilerim vardı ki 7-8 binde değiştiriyordu. Son yıllarda 12-13 bin gidiyor. Mecbur kalmadıktan sonra değiştirmiyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yıllardır sanayide esnaflık yapan Ahmet Tamer, müşterilerinin eskiden kilometre dolmadan arabalarının yağını değiştirdiğini şimdi ise mecbur kalmadıkça değiştirmediklerini ifade etti.

"Son iki yılımız berbat bir şekilde geçiyor"

Esnaf Ahmet Tamer şöyle konuştu:

"Kadirli Sanayi Sitesi'nde yıllardan beri esnafım. Esnaflığım sürecinde son iki yılımız berbat bir şekilde geçiyor. Gelen müşterilerimiz, 10 bin kilometrelik giden yağ var, 5 bin kilometrelik giden yağ var. Yalnız geliyor müşteri yağ eksik, yağ lambası yanıyor. Yağ lambası yandığında bunun değişmesinin gerektiğini, zamanının geçtiğini söylediğimiz halde yüzde 50'si değiştiriyor bütçesini zorlayarak ama yüzde 50'si kimisi değiştirmiyor. Kimisi ilave ettiriyor. Mesleğin verdiği şey olarak birazını koyuyoruz parası olmasa da ama biz de bir noktaya kadar dayanabiliyoruz. Aslında 10 bin kilometre giden yağı öyle titiz müşterilerim vardı ki 7-8 binde değiştiriyordu. Son yıllarda 12-13 bin gidiyor. Mecbur kalmadıktan sonra değiştirmiyor. Geliyor arabalar, otomobiller geliyor yağ lambası yanmış değiştirmesi gerekiyor, diyoruz ama bütçesinin olmadığını imkanının olmadığını, 'ilave et Ahmet abi' diyorlar. Mecbur ilave etmek zorunda kalıyoruz. Çiftçi arkadaşlarımız var, müşterilerimiz var. Hele bu sene çiftçinin durumu berbat. Çiftçiden alacağımızı da isteyemiyoruz, 'Ürünümüz mahsulümüz para etmedi' diyor. 'Geçen seneki verdiğim fiyat da bu seneki verdiğim fiyat yarı yarıya' diyor.' Mahsul içeride ihtiyacım olan kadarını sattım sen bekle' diyor. Mecbur bekliyoruz. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ama biz de bu İş yerimizi çevirmek için kimisinin duası, kimisinin parası, bu şekilde idame ettiriyoruz."

"Yağ lambası yanınca geldim"

Çiftçi Sıla Tolun ise "Ben Kadirli'de çiftçilikle uğraşan bir vatandaşım. Aracımın yağını değiştirmek için geldim. Normalde karpuz ektim mahsulümüz para etmediği için benim bu aracımın yağını iki ay önce değiştirmem gerekiyordu. Fakat artık ses gelmeye başladı yağ lambası yanınca geldim. Sanayinin önünden geçemiyoruz, hayat pahalılığından. Enflasyondan dolayı çok kötü durumdayız. Eş ile dost ile işimizi bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu pahalılık böyle nereye kadar gidecek? Çiftçinin hali ne olacak? Ben bunu çok merak ediyorum. Şu anki yaşantımızda da işler acısı durumda karşı karşıyayız. Ne bakımlarımızı zamanında yaptırabiliyoruz ne yaşadığımız hayattan bir tat alabiliyoruz. Bir karamsarlık, kötü bir pozisyon içerisindeyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kadirli'de Araç Yağ Değişimi Gecikiyor - Son Dakika

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