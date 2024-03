Kadirli\'de Benzin ve Mazota Zam Tepkisi

Yerel

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, benzine 1 lira 53 kuruş ve mazota 1 lira 10 kuruş zam yapılmasına tepki gösterdi. Akaryakıt istasyonunda mazot alan bir vatandaş, "İnsanlar sustuğu sürece de her gün zam gelir her şeye. Bizim konuşmamızla da şey yapmamızla da bir yere varılacağını sanmıyorum. Ahşap ev işi, bungalov ev işleriyle uğraşıyorum. Mazottan dolayı iş alamıyoruz. Zamlardan dolayı bir iş de yapamıyoruz doğru dürüst. Giderlerimiz çok artıyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde benzin ve mazota gelen zamlara vatandaşlar tepki gösterdi. Son gelen zamla benzin 43 lira 24 kuruş mazot ise 43 lira 8 kuruş oldu.

"İŞ ALAMIYORUZ"

Mazot almaya akaryakıt istasyonuna gelen bir esnaf şunları söyledi:

" Türkiye'de böyle ses çıkarılmadığı sürece her gün zam gelir her şeye. Tepkiliyiz, zam zam zam... İnsanlar sustuğu sürece de her gün zam gelir her şeye. Böyle zamlarda istemiyoruz, karşıyız da. Bizim konuşmamızla da şey yapmamızla da bir yere varılacağını sanmıyorum. Ahşap ev işi, bungalov ev işleriyle uğraşıyorum. Mazottan dolayı iş alamıyoruz. Zamlardan dolayı bir iş de yapamıyoruz doğru dürüst. Giderlerimiz çok artıyor."

Bir çiftçi ise "Yapacak bir şey yok alıştık yani. Çiftçilik yapıyorum. Olmazsa ne ekeceksin? Para yok tabii ki. Ekemediğimiz, gücümüz yetmiyor. Bu şekilde boş kalır" dedi.