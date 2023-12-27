Kadirli\'de Usta Öğreticiler Kursların Açılmamasına Tepki Gösterdi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde kurs veren bazı usta öğreticiler geçen yıl Ekim ayında açılan kurslarının bu yıl ise Aralık ayı sonu gelmesine rağmen açılmamış olmasına tepki gösterdi. Bir yıllık kirasını ödeyen usta öğretici Derya Avar, "Geçen sene Kasım ayında açtık kursumuzu. Çok güzel işlettik, çok güzel çalıştık. Bu yıl yine müracaat ettik ama hala kursumuzu açamadık. Çok mağduruz. Yerimiz kira, kiralık. Sağdan soldan oradan buradan borç alarak bir şekilde kiraladık yerimizi. Bekliyoruz şu ana kadar beklemekteyiz. Çok mağduruz" dedi. Usta öğretici Ebru Şahin de aynı sorundan yakındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geçen yıl birçok usta öğretici kursları açıp çalışırken bu yıl ise usta öğretici kursları açılamadı. Kurs yerlerinin kirasını ödeyenler mağdur olurken geçimini bu işle sağlayanlar ise başka iş aramaya başladı. Kurslarını açamayan usta öğreticiler duruma tepki gösterdi.

"SAĞDAN SOLDAN BORÇ İLE YERİMİ KİRALADIM"

Usta öğretici Derya Avar şunları söyledi:

"İki yıldan beri usta öğreticisiyim. Geçen sene Kasım ayında açtık kursumuzu. Çok güzel işlettik, çok güzel çalıştık. Bu yıl yine müracaat ettik ama hala kursumuzu açamadık. Çok mağduruz. Yerimiz kiralık. Sağdan soldan oradan buradan borç alarak bir şekilde kiraladık yerimizi. Bekliyoruz şu ana kadar beklemekteyiz. Çok mağduruz. Benim mesleğim bu meslek, el sanatları. Bundan başka bir meslek yapabilecek bir durumum yok. Geçen yıl açtık çok güzel işledik neden bu sene bizim kurslarımız açılmadı? Yetkililerden bilgi istiyorum. Bu durumda olan birçok usta öğretici var, birçok meslektaşlarım var. Onlar da benim gibi mağdurlar. Yerlerini de kiraladılar. Her konuda mağdur durumdalar. İlgililere soruyorum bu belirsizlik ne zamana kadar sürecek? Neden bu zamana kadar biz kurslarımızı açamadık? Hiç bir şekilde kimseden bilgi alamadık, bilgi yok."

"KURS YERİM BOŞ, BOMBOŞ"

Başka bir usta öğretici Ebru Şahin ise şunları söyledi:

"Ben Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapıyorum. Geçen yıl Ekim'in 11'inde açmıştık, bu yıl Aralık oldu hala açamadım, mağdurum. Kursiyerlerim soruyor, kursiyerlerime verecek cevabım da yok. O kadar belirsizlik var ki kimse geçip de bir şey demiyor; 'şu gün açılacak veya şu tarihte şöyle olacak' diye. Çok belirsizlik var. Bu durumdan dolayı çok kişi de mağdur. Gereken bilgilerin verilmesini, yetkililere ulaşılmasını talep ediyorum. Kurs yerim kira, kirasının ödemesini yaptım. Şu an mağdurum, kurs yerim boş, bomboş. Öğrencilerimin talebi çok yoğun, açılmasını talep ediyorum. Şu an evim kira, kurs yerim kira, çocuklarım okuyor. Yapabileceğim tek iş bu. Başka yerde de çalışamıyorum. Hem evime yakın hem mesleğimi seviyorum. Gerçekten açılmasını talep ediyorum. Yetkililerin de duymasını talep ediyorum."