Kafe Karatay'ın 9. Şubesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde Açılıyor - Son Dakika
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Kafe Karatay'ın 9. Şubesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde Açılıyor

Kafe Karatay\'ın 9. Şubesi Hamzaoğlu Mahallesi\'nde Açılıyor
22.07.2025 16:53  Güncelleme: 16:55
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Karatay Belediyesi, Kafe Karatay markası ile sosyal yaşama katkı sunmaya devam ediyor. Şu ana kadar sekiz şubesi bulunan Kafe Karatay, Hamzaoğlu Mahallesi'nde yapacağı 990 metrekarelik yeni şubesi ile büyümeye devam ediyor.

Konyalıların sosyal hayatına yeni bir soluk getiren Kafe Karatay'lar büyümeye devam ediyor. 990 metrekarelik alana sahip olacak yeni şube, Hamzaoğlu Mahallesi'nde hizmete girecek.

Sosyal ve kültürel projeleriyle ilçenin çehresini değiştiren Karatay Belediyesi, vizyon projeleri arasında yer alan Kafe Karatay markasıyla sosyal yaşama da katkı sunmaya devam ediyor. Vatandaşlardan büyük ilgi gören ve Konyalıların buluşma noktalarından biri haline gelen Kafe Karatay'ların sayısı her geçen gün artıyor. Bugüne kadar ilçenin sekiz farklı noktasında hizmet veren Kafe Karatay'lara şimdi dokuzuncu şube ekleniyor. Karatay Belediyesi tarafından farklı mahallelerde hayata geçirilen Kafe Karatay'lar, kısa sürede Konya'nın hizmet sektöründe bir marka haline geldi. "Günün Mutluluğu" sloganıyla hizmet veren Kafe Karatay'lar, dünya mutfağından seçkin tatların yanı sıra Konya'ya özgü lezzetleri de menüsünde buluşturuyor. Büyük parkların merkezine ve yeni sosyal tesislere konumlandırılan kafeler, her yaştan vatandaşa keyifli bir ortam sunuyor.

Hamzaoğlu Mahallesi'ne yeni şube

Kafe Karatay projesi ilk olarak Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde hayata geçirildi. Ardından Büyüksinan Mahallesi'nde Dolapoğlu Camii yanındaki park içerisinde ikinci şube açıldı. Üçüncü şube, Ahmet Çalık Parkı'nda; dördüncü şube ise 30 bin metrekarelik Ulubatlı Hasan Parkı içerisinde hizmet vermeye başladı. Beşinci şube, Çelebi Mahallesi'ndeki Karatay Yeşil Kuşak Parkı'nda açıldı. Akabe Mahallesi Adalet Parkı'nda 615 metrekarelik alana kurulan altıncı şube ise vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda faaliyete geçirildi. Yedinci şube, Karatay Belediyesi Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi içerisinde Köprübaşı Mahallesi'nde gençlere yönelik hizmet veriyor. Sekizinci şube ise Hoş Kubbe içerisinde faaliyet gösteriyor. Kafe Karatay'ın 9. şubesi de Hamzaoğlu Mahallesi'nde inşa edilecek. Yeni kafe, 990 metrekarelik inşaat alanına sahip olacak. Hamzaoğlu Parkı içerisine yapılacak bu şube, bölge halkı için yeni bir sosyal cazibe merkezi olacak.

"Kafe Karatay'larımız tam not aldı"

Kafe Karatay projesine vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Hasan Kılca, "Kafe Karatay, 7'den 70'e herkese hitap eden önemli bir sosyal projemiz. İlçemize ve şehrimize yeni bir marka kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açtığımız tüm şubeler vatandaşlarımızdan tam not aldı. Ailelerimiz, çocuklarıyla birlikte bu mekanlarda keyifli zaman geçiriyor. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu geri dönüşler, bizleri yeni şubeler için daha da motive ediyor. Şu anda 8 olan şube sayımızı 9'a çıkarıyoruz. Yeni şubemizin yapım çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız. Hamzaoğlu Parkı içerisine inşa edeceğimiz Kafe Karatay'ın şimdiden tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kafe Karatay'ın 9. Şubesi Hamzaoğlu Mahallesi'nde Açılıyor - Son Dakika

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