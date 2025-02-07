Kağıthane'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Kağıthane'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kağıthane\'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Kağıthane ilçesinde, son beş yılda 10 binin üzerinde konutun kentsel dönüşümü tamamlandı. Bölgedeki afet farkındalık çalışmaları ve depreme karşı alınan tedbirler de dikkat çekiyor. Kağıthane Belediyesi, riskli yapıların dönüşümünü hedefliyor.

07.02.2025 12:07  Güncelleme: 12:17
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Kağıthane'de depreme karşı tedbirler kararlılıkla sürdürülürken son beş yılda 10 binin üzerinde konutun kentsel dönüşümü tamamlandı.

Ege'de yaşanan depremler ve asrın felaketinin yıl dönümü Türkiye'de gündemi yeniden deprem gerçeğine odakladı. İstanbul'un en merkezi ilçesi Kağıthane'de depremle ilgili çalışmalar ise kararlılıkla sürdürülüyor. Eski yapılar kentsel dönüşümle yenilenirken, ilçede depremle ilgili farkındalık çalışmaları yapılıyor. Kağıthane Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde ilçede, Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm planı kararlılıkla uygulanıyor. Bu kapsamda son beş yılda ilçede binin üzerinde bina kentsel dönüşümle yenilendi. Toplamda 6 bin bağımsız birimin yıkımı gerçekleşirken 10 binin üzerinde konut üretildi. Bu süre zarfında ilçedeki 40 bin kişi sağlam ve modern evlerde yaşamaya başladı. Kentsel dönüşümün dışında olası bir deprem için ek tedbirler de alınıyor. Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki afet toplanma alanlarının sayısı 99'dan 175'e çıkarıldı. Afet sonrası toplanma ve barınma için otoparklar, parklar ve millet bahçeleri inşa edildi. Hızlı ve kesintisiz bir haber ağı teknolojisi için 130 kilometrelik fiber optik kablolama yapıldı.

Kağıthane Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi kuruldu. Okullarda afet farkındalığını yaymak için düzenli eğitimler veriliyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin son olarak kentsel dönüşümle yenilenen Hizmet Sitesi'nde incelemelerde bulundu. Kağıthane Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ'nin iş birliği ile 288 daireden oluşan Hizmet Sitesi depreme dayanıklı halde yeniden inşa ediliyor. Merkez Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde riskli olduğu gerekçesiyle 6 blok ve 288 daireden oluşan Hizmet Sitesi, kontrollü şekilde yıkılmıştı. Bölgeye 2+1 ve 3+1 olmak üzere otoparklı modern ve depreme dayanıklı binalar yapılıyor. Yeni Hizmet Sitesi, zemin+6 kat olmak üzere 8 blok ve toplam 300 daireden oluşacak.

"Kağıthane'deki tüm riskli yapıların dönüşümünü tamamlamayı hedefliyoruz"

Başkan Öztekin Hizmet Sitesi'ndeki güncel çalışmaları yerinde incelerken, kentsel dönüşümle ilgili teşvikleri de açıkladı. Öztekin, "Geçtiğimiz yıllarda yine Belediyemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve TOKİ işbirliğiyle 688 daire ve 57 işyerinden oluşan Yahya Kemal Kentsel Dönüşüm alanını tamamlayarak hak sahiplerine dairelerini teslim ettik. Yakında aynı şekilde Hizmet Sitesi sakinlerimiz de yeni evlerinde oturacaklar. Teşvikler konusunda Kağıthane'de 600 metrekare birleşen parsellerde +1 kat ilave imkanı sunuyoruz. Ada bazlı dönüşümlerde yüzde 30 imar teşviki veriyoruz. Vatandaşlarımız belediyemize müracaatta bulunarak evlerinin yapı sağlamlığını kontrol ettirebilirler, bu konuda kendilerine destek oluyoruz. Devletimizin de bu konuda daire başı 1,5 milyon liraya varan destekleri mevcut. Vatandaşlarımızla el ele vererek önümüzdeki süreçte Kağıthane'deki tüm riskli yapıların dönüşümünü tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Kağıthane, kentsel dönüşümle yenilenen yapıları, güçlendirilmiş altyapısı ve ulaşım yatırımları ile son yıllarda İstanbul'un en hızlı değerlenen ilçelerinden biri oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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