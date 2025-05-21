Kağıthane'de Lise Tanıtım Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Kağıthane'de Lise Tanıtım Şenliği Düzenlendi

Kağıthane\'de Lise Tanıtım Şenliği Düzenlendi

Kağıthane Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen liseler tanıtım şenliğinde öğrenciler, ilçedeki liseler hakkında bilgi edindi ve çeşitli etkinliklere katıldı.

21.05.2025 13:58  Güncelleme: 14:02
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Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki liselerin tanıtımı için eğitim şenliği düzenlendi. Programa katılan öğrenciler bir yandan ilçedeki liseler hakkında bilgi alırken, diğer yandan çeşitli etkinliklere katılarak gönüllerince eğlendi.

Kağıthane Belediyesi ve Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Kağıthane Liseleri Tanıtım Şenliği", ilçedeki liselerin eğitim imkanlarını, başarı hikayelerini ve gençlerin dinamizmini kamuoyuyla buluşturmak üzere kapılarını açtı. Öğrencilerin yeteneklerini sergilediği, velilerin okulları yakından tanıdığı etkinlikte; sahne gösterileri, spor aktiviteleri, sanat sergileri ve interaktif tanıtım stantları yer aldı. Bugün başlayan ve gün boyunca süren etkinlikte, öğrenciler gidecekleri liseleri seçti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe; Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hoşyiğit, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı. Öte yandan, ödül alan öğrenciler protokol üyeleri ile fotoğraf çektirdi.

"Öğrencilerimizin velileri ile karar verebilmesi için çok önemli bir süreç"

Programda bir konuşma yapan Kağıthane Kaymakamı Niyaz Erten, "Burada maksat hem eğlenmek hem de ortaokuldan liseye adım atacak olan çok değerli öğrencilerimize katkı sunmaktır. Önümüzde bir aydan kısa bir süre içerisinde liseye giriş sınav var. Bu sınav zorunlu bir sınav değil ancak yüzde 99 civarında bir katılım oluyor. Sınavdan önceki bu süreç öğrencilerimizin velileri ile karar verebilmesi için çok önemli bir ara süreçtir" diye konuştu.

"Gençlerimizin yolculuklarında doğru tercihler yapabilmeleri için bu programı düzenledik"

Programın öğrencilerin Kağıthane'deki liseler hakkına bilgi alabilmeleri için düzenlendiğini vurgulayan İlçe Milli Eğitim Eğitim Müdürü Mustafa Hoşyiğit, "Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geleceğimizin mimarı olan gençlerimize yolculuklarında doğru tercihler yapabilmeleri için bu programı düzenledik. Biraz önce Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürümüz doğru tercihin önemini vurguladı. Bu program, rehber öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizin liseleri tanımalarını ve buradaki liseler hakkına bilgi alabilmeleri için düzenlenmiş çok önemli bir programdır" ifadeleri kullandı.

"Bu etkinlik beni için çok faydalı oldu"

Liseye Giriş Sınavına (LGS) girecek olan ortaokul öğrencisi Elvin Kültür, "Bu etkinlik beni için çok faydalı oldu. Burada liseler hakkında bilgiler edindim. Etkinlikte bizimle ilgileniyorlar" dedi.

Sınava hazırlanan başka bir öğrenci Ece Yılmaz, "Şu an LGS hazırlığı yapıyorum. Hazırlıklarım iyi gidiyor. Kağıthane Anadolu Lisesi'ni hedefliyorum. Umarım kazanırım. İleride sayısal bölümlerden bir meslek edinmek istiyorum. Etkinlikte çokça lise tanıtım standı mevcut. Bu etkinlik bana çok faydalı oldu. Buradaki stantlar sayesinde hangi liseye gitmek istediğime karar verdim" ifadelerini kullandı.

"Liseler hakkında bilgi aldım"

Gazeteci olmak istediğini söyleyen Mehmet Akif Gökçegözoğlu, "Önümüzdeki sınava hazırlanıyorum. Hazırlıklarım çok iyi gidiyor. İlerde gazeteci olmak istiyorum. Liseler hakkında bilgi aldım hangisinin benim için uygun olduğunu gördüm" diye konuştu.

Lisenin üniversitenin öncüsü olduğu ve üniversitenin de çalışma hayatını belirlediğini söyleyen Ahmet Safa Coşkun ise, "Bence çok iyi bir çalışma olmuş. Herkese buraya gelip Kağıthane'yi görmesini öneririm. Kağıthane Belediyemize de çok teşekkür ederim. Ben lisede sayısal bölümü seçeceğim. İleride fen öğretmenliği bölümünü seçmek ve öğretmen olmak istiyorum. Daha çok fen ve sosyal bilimlere ağırlık veriyorum. Çünkü lise, üniversitenin öncüsüdür. Üniversite de çalışma hayatını belirler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağıthane'de Lise Tanıtım Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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