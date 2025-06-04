Kağızman'da 'Filistin' Temalı Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yerel

Kağızman'da 'Filistin' Temalı Resim Sergisi Açıldı

Kağızman\'da \'Filistin\' Temalı Resim Sergisi Açıldı
04.06.2025 15:08  Güncelleme: 15:11
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Kars'ın Kağızman ilçesinde, Kazım Karabekir Ortaokulu öğretmeni ve öğrencileri tarafından 'Filistin'de çocuk olmak' temalı sergi düzenlendi. Elde edilecek gelirle Filistinli çocuklara destek sağlanması hedefleniyor.

Kağızman'da 'Filistin' temalı resim sergisi açıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde Kağızman Kazım Karabekir Ortaokulu Resim Öğretmeni Ayşen Ayhan ve öğrencileri, 'Filistin'de çocuk olmak' temalı sergiyle Filistinli çocuklara destek sağlıyor. Öğrenciler, sergide elde edilecek gelirle Filistinli çocuklara destek olmayı amaçlıyor.

Kazım Karabekir Ortaokulu Salonu'nda gerçekleştirilen sergide, 26 öğrenci tarafından hazırlanan resimler sergilendi.

Kağızman Kazım Karabekir ortaokulu Müdürü Mustafa Bilgi, Filistin'deki çocuklara yapılan zulmü anlatmak için sergi açtıklarını söyledi.

Resim sergisinde emeği geçen ve sergiyi hazırlayan Resim öğretmeni Ayşen Ayhan, "Resimlerde her zaman bir konu belirliyoruz. Bir tema oluyor, bugünkü resim sergimizdeki tema Filistin'de çocuk olmak. Gazze'deki katliamla ilgili bir tema oluşturmak, oradaki çocukların yaşadığı sıkıntıları, gördüğü zulmü dile getirebilmek için bu sergiyi açma ihtiyacı duyduk. Bu sergimizde 26 öğrencinin hayal dünyalarıyla oluşturduğu resimler var" dedi.

Öğrenci Ezel Akil ise "Bugün Filistin adına sergi yapmak istedik. Filistinli çocuklara katkı sağlamak için çalıştık. Yoğun talep var, çok güzel oldu. Eserlerimizle Amacımız Filistin'e destek olmak" diye konuştu.

Resim sergisinin açılışına Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Okan Daştan,Kağızman İlçe Spor Müdürü Aladdin Karagöl, Milli Eğitim Bakanlık Müfettişi Ferit Bakır, Milli Eğitim Şube şefi Mehmet Anayurt, Halk Eğitimi Müdürü Tufan Ayhan ve çok sayıda vatandaşlar katıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kağızman'da 'Filistin' Temalı Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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