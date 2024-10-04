Kahraman şehitlerin ismi Kula'da iki caddede yaşatılacak - Son Dakika
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Yerel

Kahraman şehitlerin ismi Kula'da iki caddede yaşatılacak

Kahraman şehitlerin ismi Kula\'da iki caddede yaşatılacak

Kula Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısında alınan kararlar neticesinde, İstanbul Ümraniye'de şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz ve 2015 yılında Batman Kozluk'ta hain terör saldırısı sonucu şehit olan Kulalı özel harekat polisi Nedim Erbay'ın isimlerini ilçedeki iki caddede yaşatacak.

04.10.2024 10:44  Güncelleme: 10:46
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Kula Belediye Meclisi'nin Ekim ayı olağan toplantısında alınan kararlar neticesinde, İstanbul Ümraniye'de şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz ve 2015 yılında Batman Kozluk'ta hain terör saldırısı sonucu şehit olan Kulalı özel harekat polisi Nedim Erbay'ın isimlerini ilçedeki iki caddede yaşatacak.

Kula Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Olağan Toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz başkanlığında gerçekleştirildi. 9 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı meclis toplantısında, geçtiğimiz ay içerisinde İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırganın ateş etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz ve 2015 yılında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen tuzaklı mayının zırhlı polis aracının geçişi esnasında patlatılması sonucu şehit olan Kula ilçesi Saraçlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı özel harekat polisi Nedim Erbay isimlerinin yaşatılması için ilçede uygun yerlere verilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü. Kula Yeni Devlet Hastanesi'ne giden Mevlana Caddesi ile Cumhuriyet Caddeleri'ni birbirine bağlayan 10 metrelik yeni imar yoluna Şehit Polis Nedim Erbay Caddesi, Akgün Mahallesi 61 sokağın bir kısmı ile Essanoğlu Caddesi'nin kesiştiği caddeye ise Şehit Polis Şeyda Yılmaz Caddesi isminin verilmesi meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağlandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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